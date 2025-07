Il calciomercato Bologna cerca un nuovo esterno sinistro, gli obiettivi sono Dodi Lukebakio, Noah Okafor e Ruben Vargas

Calciomercato Bologna News: Noah Okafor un altro svizzero per la fascia sinistra

Il calciomercato Bologna sta cercando di chiudere la cessione di Dan Ndoye, l’ultima grande operazione in uscita di questa sessione dei trasferimenti che permetterebbe poi di andare sul mercato per chiudere le ultime operazioni necessarie per completare la rosa di Vincenzo Italiano.

Gli obiettivi sono un difensore centrale e soprattutto un esterno che vada ad essere il nuovo titolare della fascia sinistra e che abbia lo stesso apporto dello svizzero sia in fase realizzativa che in quella di servizio dei compagni, la dirigenza però non andrà a spendere l’intera cifra ricavata dalla cessione ma cercherà un colpo con le giuste condizioni.

Uno dei giocatori cercati da Sartori è un altro esterno svizzero cresciuto nel Basilea, come il giocatore seguito da Napoli e dalla Premier League, che nella sua ultima avventura ha faticato a trovare continuità e soprattutto un minutaggio elevato, e che è stato messo sul mercato dal suo club attuale.

Si tratta di Noah Okafor che lo scorso anno ha giocato solamente 15 partite tra Napoli e Milan, i rossoblù però sono consapevoli del suo valore e hanno chiesto ai rossoneri la possibilità di prendere il giocatore in prestito secco o con diritto di riscatto per 15 milioni.

Calciomercato Bologna News: Dodi Lukebakio e Ruben Vargas gli obiettivi dalla Spagna

La prima alternativa del giocatore rossonero, secondo il calciomercato Bologna potrebbe essere un giocatore che arriva dalla sua migliore stagione in carriera nonostante le difficoltà riscontrate dalla sua squadra che ha lottato fino alla fine per evitare una clamorosa retrocessione.

Il giocatore è Dodi Lukebakio, esterno di ventisette anni belga che gioca nel Siviglia con cui ne La Liga ha realizzato 11 gol e 2 assist in 38 presenze e che come lo svizzero ha ottime capacità sia in fase difensiva che in quella offensiva e realizzativa, il prezzo richiesto dagli andalusi è di 20 milioni.

L’ultima idea del calciomercato Bologna non è troppo lontana da quella belga visto che si tratta di un suo compagno di squadra, nonché un compagno di nazionale di Ndoye, l’esterno svizzero di venticinque anni Ruben Vargas che dallo scorso gennaio veste la maglia del Siviglia.

Il suo sarebbe il costo più contenuto, intorno ai 10 milioni, ma le difficoltà dell’ultima stagione non convincono fino in fondo Sartori, il ragazzo infatti tra Augsburg e Siviglia è sceso in campo in sole 19 partite nelle quali ha segnato 2 gol e fornito 1 assist, tutti con la maglia degli spagnoli.