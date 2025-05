Calciomercato Bologna News: Ruben Van Bommel altro acquisto dall’Olanda

Con la vittoria della Coppa Italia continua il progetto dei rossoblù che il prossimo anno giocheranno in Europa League e si ritroveranno per il secondo anno consecutivo a dover giocare tre competizioni, con Vincenzo Italiano che sembra vicino alla decisione di rimanere dovrà essere portato a termine un grande lavoro da parte della dirigenza in estate. Il calciomercato Bologna dovrà fare le scelte giuste e cedere i giocatori arrivati a fine ciclo o da cui si può ottenere un’importante plusvalenza e sostituirli con giocatori che possano essere già pronti ma anche di ottima prospettiva.

In quest’ottica si inserisce il giocatore che la dirigenza rossoblù starebbe seguendo in attacco, dove sia Orsolini che Ndoye sono seguiti da diverse squadre e con la giusta offerta potrebbero salutare Bologna, il loro posto sarebbe quindi ereditato da giocatori già in rosa, come Cambiaghi e Dominguez, a cui si aggiungerebbe almeno un acquisto. Il giocatore individuato sarebbe un figlio d’arte, Ruben Van Bommel, figlio dell’ex giocatore del Milan nato nel 2004, gioca nell’Az Alkmaar come esterno d’attacco e in 26 partite di Eredivisie ha segnato 4 gol e 5 assist.

Calciomercato Bologna News: Juan Cuadrado piace a Vincenzo Italiano

Il calciomercato Bologna dovrà nuovamente andare ad operare sui terzini che molto spesso hanno convinto a metà il mister e che non rispecchiano fino in fondo i suoi dettami tattici, Posch infatti a gennaio è stato mandato all’Atalanta, anche se per i numerosi infortuni ora difficilmente verrà riscattato. Sulla fascia destra quindi tornerà l’austriaco, che potrebbe essere comunque ceduto, e Calabria andrà via per la fine del suo contratto, a sinistra invece sembra ormai certo l’addio di Lykogiannis che è conteso tra due squadre greche, il Panathinaikos e l’AEK Atene, che gli permetterebbero di tornare a casa e lottare per il titolo.

Se la fascia sinistra ha un titolare certo, Miranda, e per il sostituto non si è ancora individuato il profilo giusto, per quella destra sembrerebbe essere stato trovato il giocatore adatto per Italiano e con l’esperienza giusta anche in campo europeo, si tratta di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano lascerà l’Atalanta dopo una sola stagione e potrebbe decidere di provare un’altra sfida, dopo quelle in nerazzurro con l’Inter e a Bergamo, per la sua età avanzata poi, 37 anni, potrebbe essere arretrato nel suo raggio d’azione senza però limitarlo nella spinta offensiva.