Il calciomercato Bologna è legato alle cessioni ed il club rossoblù vuole evitare di stravolgere la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Bologna news, diversi rossoblù presi d’assalto

Per il club sarebbe meglio evitare cessioni ma il calciomercato Bologna è inconfondibilmente legato a queste e la società è consapevole che ad un certo prezzo bisogna vendere. Lo abbiamo visto con il trasferimento di Beukema al Napoli ma anche altri due big rossoblù potrebbero salutare ed eventualmente vanno sostituiti nel migliore dei modi.

Il Bologna ha preso il giovane talento Vitik al posto di Beukema ma rischia di perdere anche il colombiano Lucumi, vicino alla Premier. Il giocatore ha una clausola di 28 milioni ma intanto il Sunderland si è spinto già a 23 milioni e le parti sembrano davvero vicine ad un accordo definitivo, un colpo abbastanza a sorpresa e una perdita importante per il club.

La società sta eventualmente sondando il mercato per un sostituto anche se Italiano gradirebbe la permanenza del centrale per evitare un totale stravolgimento di quella che è stata una delle armi del club emiliano, ovvero il reparto difensivo. Oltre alla situazione Lucumi però tiene banco anche il caso legato a Dan Ndoye, giocatore che ha molto mercato e anch’egli vicino al passaggio in Premier League.

Calciomercato Bologna news, Ndoye verso la cessione: si cerca l’eventuale sostituto

Il futuro di Dan Ndoye è fondamentale per decidere le sorti del calciomercato Bologna ma la sensazione nelle ultime ore è di un sorpasso del Nottingham Forrest ai danni del Napoli come riporta il giornalista Fabrizio Romano. L’esterno svizzero ha accettato l’offerta economica del club inglese, superiore a quella dei campioni d’Italia ed ora serve un accordo tra le parti, il Bologna lo valuta circa 45 milioni di euro tra base fissa e qualche milione di bonus.

E cosi ora il club rossoblù valuta a varie alternative. Il giornalista Rai Paolo Paganini parla dell’interesse del club felsineo per Nico Gonzalez, esterno in uscita dalla Juventus. Il giocatore è un profilo che piace molto ad Italiano che lo ha allenato ma il problema principale è legato all’ingaggio che l’argentino percepisce in bianconero. Per questo occhio ad altri nomi per la fascia.

Sartori è stregato dal brasiliano Kevin dello Shakhtar ma il giocatore costa 35 milioni di euro, un’alternativa è Christos Tzolis del Brugge, altro profilo interessante cosi come Cho della Real Sociedad, tutti profili però da oltre 25 milioni di euro. Ndoye va verso la cessione ma le alternative costano caro e la società è già al lavoro.