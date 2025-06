Il calciomercato Bologna potrebbe optare per l'acquisto di Amar Dedic come terzino destro. Nel frattempo Dan Ndoye è conteso tra Napoli e Inghilterra

Calciomercato Bologna News: Amar Dedic il nuovo terzino rossoblù

Continua il casting per il terzino destro nel calciomercato Bologna visto l’addio di Calabria e la difficile permanenza di Posch, in questo momento però il maggior lavoro della dirigenza è quello per le operazioni in uscita visto che diversi giocatori piacciono a grandi squadra in Italia e non solo. Il compito di Sartori e del suo team è quello di riuscire a ricavare la cifra più grande possibile da queste cessioni così da poter continuare con il progetto della squadra basato sul player trading, se per alcuni ruoli poi i sostituti sono già presenti in rosa per altri servirà operare sul mercato.

Il giocatore che potrebbe essere scelto per giocare sulla fascia destra è Amar Dedic, terzino che può giocare senza problemi sia a destra che a sinistra di proprietà del Red Bull Salisburgo, il ventiduenne bosniaco arriva da una stagione poco entusiasmante in prestito all’Olympique de Marseille nella quale è sceso in campo solo in 10 partite. Il suo valore è intorno ai 10 milioni cifra che potrebbe essere spesa dal calciomercato Bologna per un giocatore giovane che risponde perfettamente alle richieste di Italiano, la sua caratteristica principale infatti è la grande corsa e la propensione offensiva.

Calciomercato Bologna News: il Napoli sfida la Premier League per Dan Ndoye

In uscita nel calciomercato Bologna invece, oltre ai difensori che sono richiesti da vari club, potrebbe esserci Dan Ndoye che arriva dalla sua migliore stagione in carriera con i numeri e statistiche più alte che abbia mai avuto, è infatti stato in grado di realizzare 8 gol e 4 assist in 30 partite venendo schierato come attaccante esterno, ruolo che prima non aveva mai occupato. Ora i rossoblù cercheranno di ricavare almeno 30 milioni dalla sua cessione che potrebbe essere facilmente rimpiazzata grazie a Dominguez, giocatore giovane che ha già mostrato sprazzi del suo grande talento.

Sul classe 2000 svizzero ci sono mosse diverse squadre sia dall’Italia che dall’Inghilterra, nel nostro paese i più grandi estimatori del giocatore sono Antonio Conte e il suo Napoli che vorrebbero però cercare di spendere meno visto anche l’assalto a Beukema che gli farebbe sborsare altri 30 milioni. Dall’Inghilterra invece sono arrivato gli interessi di Newcastle e Arsenal in primis ma anche del Liverpool in caso di cessione di Federico Chiesa, con i gunners e i reds il giocatore sarebbe una seconda scelta mentre in maglia magpies potrebbe giocarsi le sue carte per un posto da titolare.