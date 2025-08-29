Il calciomercato Bologna rimane forte su Wesley visto il possibile addio di Benjamin Dominguez

Calciomercato Bologna News: Benjamin Dominguez l’ultima idea di Gasperini

Con l’arrivo di Rowe dall’Olympique de Marseille il calciomercato Bologna ha trovato il sostituto di Dan Ndoye che ha lasciato l’Italia per volare in Premier League dove nei prossimi anni vestirà la maglia del Nottingham Forest con cui ha già offerto un gol e un assist nelle prime due partite di campionato.

A pochi giorni dalla fine però le possibili cessioni dei rossoblù non sono finite visto che continua forte il pressing del Sunderland per Lucumi ed è iniziato un forcing da parte di due squadre per un giovane talento della squadra che si è messo in mostra nella passata stagione.

Il giocatore per cui si stanno muovendo diverse squadre è il classe 2003 argentino Benjamin Dominguez che nella passata stagione ha giocato 24 partite, alcune dalla panchina e altre da titolare, nelle quali ha realizzato 3 gol e 2 assist e facendo intravedere sprazzi di grande talento.

Sul giovane esterno si sono dimostrate interessate la Roma di Gasperini e l’Olympique Lyonnais di Fonseca che sembrano disposti a spendere tra i 20 e i 30 milioni per il ragazzo, Sartori vorrebbe evitare la cessione ma la possibilità di fare un’altra importante plusvalenza non ha fatto naufragare la trattativa.

Calciomercato Bologna News: nel mirino sempre Wesley

Nel caso in cui il giocatore dovesse alla fine essere ceduto il calciomercato Bologna tornerebbe alla carica per uno dei tanti profili seguiti quest’estate e che piace molto alla dirigenza per il suo talento evidente, nonostante giochi in un campionato poco competitivo come quello arabo.

Si tratta infatti di Wesley, l’esterno brasiliano di vent’anni che gioca nell’Al Nassr insieme a Cristiano Ronaldo ma che con l’arrivo di Joao Felix ha ancora meno spazio e che sarebbe più che contento di provare un’esperienza in Europa lasciando indietro l’importante ingaggio.

L’alternativa sarebbe più difficile da raggiungere ma anche in questo caso si andrebbe a cercare un giocatore che i rossoblù avevano già cercato nei mesi passati quando erano ancora alla ricerca di un possibile sostituto di Ndoye che aveva chiesto la cessione in un club più importante.

Il giocatore in questione è Kevin, l’esterno brasiliano ventiduenne di proprietà dello Shaktar Donetsk e che quest’anno ha già segnato 5 gol e fornito 2 assist nelle 5 partite di qualificazione all’Europa League, è un punto fermo della squadra ucraina che ha appena venduto il suo talento Sudakov ma l’arrivo di altri due giovani stelle brasiliane potrebbe aprire lo spiraglio per una cessione.