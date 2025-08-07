Calciomercato Bologna news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Le opzioni Gil e Zaniolo 7 agosto 2025

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, GIL O ZANIOLO AL POSTO DI NDOYE

Il Bologna sta cercando di costruire una squadra il più competitiva possibile in vista della nuova stagione tramite il calciomercato di quest’estate. I Peltroniani hanno però anche ceduto degli elementi importanti che hanno offerto un contributo sensibile ai traguardi raggiunti nelle ultime due stagioni e tra questi c’è senz’altro pure Dan Ndoye.

Lo svizzero, a lungo inseguito dal Napoli, ha deciso di trasferirsi in Inghilterra per giocare in Premier League con il Nottingham Forest e adesso gli emiliani sono in cerca di almeno un calciatore che possa sostituirlo. Le opzioni non mancano tra i pensieri della dirigenza e fra le varie suggestioni emerse spicca quella riguardante il ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo.

Proposto dopo i prestiti dello scorso anno con Atalanta prima e Fiorentina poi, Zaniolo non sembra convinto nel rimanere al Galatasaray che ne detiene il cartellino ma i rumors rivelano che il Bologna preferisce guardare altrove per sistemarsi. Più facile che il futuro dell’ex romanista sia ancora all’estero visto l’interesse nei suoi confronti espresso ad esempio dal Sunderland e dal Benfica.

Chi potrebbe fare al caso dei rossoblu è Bryan Gil, rientrato al Tottenham Hotspur dopo il trasferimento a titolo temporaneo al Girona nel 2024/2025. Il ventiquattrenne ha siglato quattro presenze e tre assist in ventisei presenze con i biancorossi, senza riuscire a brillare tuttavia nelle sei apparizioni in Champions League. Quello dello spagnolo è sicuramente un talento ancora grezzo che ha bisogno di maturare ed il suo approdo in Italia potrebbe rivelarsi una scommessa da vincere per il Bologna.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, SONDAGGIO PER IDRISSI

La fase offensiva non è la sola ad interessare il calciomercato Bologna in questo mese di agosto. Alla squadra di mister Vincenzo Italiano potrebbe far comodo pure un nuovo terzino sinistro ed il profilo accostato al suo club in queste ore è quello dell’italiano Riyad Idrissi, legato al Cagliari da un contratto valido fino al 30 giugno del 2027.

Cresciuto nel settore giovanile degli isolani, con cui ha non ha però ancora esordito in prima squadra, Idrissi ha giocato in prestito in Serie B con il Modena nella scorsa stagione segnando pure una rete nelle ventinove apparizioni totali con i Canarini. Stando alle indiscrezioni, i sardi non avrebbero intenzione di lasciar partire il loro giocatore nell’immediato futuro avendo il pieno gradimento del nuovo tecnico Fabio Pisacane. Niente da fare dunque per il Bologna, che dovrà considerare altre opzioni in quel ruolo.