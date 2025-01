Calciomercato Bologna News: Kacper Urbanski destinato a partire

Il calciomercato Bologna fino a questo momento non si è mosso né in uscita né in entrata cercando di mantenere ferma la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano che nei giorni scorsi ha trovato anche la prima vittoria in Champions League 2-1 contro il Borussia Dortmund, dimostrando di essere al livello delle altre squadre europee, negli ultimi giorni però si stanno intensificando le voci che vedrebbero le cessioni di alcuni dei giocatori meno impiegati dall’allenatore degli emiliani così da poterli sostituire nell’immediato con calciatori più giovani ma di ottima prospettiva da rivendere nel futuro a cifre molto maggiori nel caso vengano valorizzati in Serie A.

Il primo nome del calciomercato Bologna che è finito sulla lista dei sacrificabili è quello di Kacper Urbanski, l’esterno polacco titolare della nazionale negli ultimi europei, quest’anno è sceso in campo solo in 4 occasioni e non ha mai convinto Italiano a tal punto da farlo giocare al posto di Orsolini o Ndoye. Nonostante l’infortunio del capitano però il polacco potrebbe essere ceduto anche per via del suo rifiuto di firmare l’accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2026, per questo il Bologna vorrebbe cederlo in questa finestra di mercato per non rischiare di perderlo a parametro zero o venderlo per una cifra inferiore.

Calciomercato Bologna News: Martin Erlic in uscita, Oliver Provstgaard il suo sostituto

L’altro reparto in cui i sacrificabili sono più di uno è quello difensivo, dove Lykogiannis potrebbe lasciare per tornare in patria all’AEK Atene o al Paok Salonicco, Tommaso Corazza potrebbe essere ceduto in prestito per aumentare la sua esperienza nel massimo campionato italiano, o anche nella serie cadetta, e Martin Erlic su cui il Parma è molto forte per rinforzare la sua difesa e aggiungere esperienza nel reparto utile a raggiungere con più facilità la salvezza.

L’obiettivo del calciomercato Bologna per sostituire le possibili partenze nel reparto difensivo è Oliver Provstgaard, difensore centrale classe 2003 danese del Vejle Boldklub, squadra danese, che in questa stagione ha già collezionato 16 presenze, la squadra lo valuta tra i 2 e i 5 milioni e il Bologna potrebbe decidere di investire questa cifra essendo già sfumato il secondo obiettivo in quel ruolo, Valentin Gomez che approderà in Serie A ma all’Udinese.

