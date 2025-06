Calciomercato Bologna News: Martin Erlic è il primo difensore a partire

I rossoblù e il loro direttore sportivo Sartori continuano il proprio lavoro di analisi e ricerca dei giocatori migliori per rimpolpare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano che nella prossima stagione sarà chiamato a ripetersi nella qualificazione in Europa League ma attraverso il campionato. Il calciomercato Bologna si sta muovendo principalmente in difesa dove le partenze potrebbero essere diverse e dove anche le lacune sono state maggiori in questa stagione, ma non solo visto che le attenzioni dei dirigenti sono anche per tutte le occasioni che il mercato offre, qualsiasi sia il ruolo.

In difesa diverse squadre sembrano interessate ai titolari Beukema e Lucumi ma alla fine il primo che dovrebbe lasciare la squadra è Martin Erlic, il ventisettenne difensore centrale dopo gli anni a Sassuolo e La Spezia ha fatto fatica a trovare minutaggio in Serie A, sotto la guida di Italiano. Ora potrebbe quindi fare ritorno in patria in Croazia dove la Dinamo Zagabria gli offre un posto da titolare, la squadre della capitale è disposta a mettere sul piatto 5 milioni per portare il giocatore della nazionale tra i suoi e tornare a vincere il campionato, quest’anno perso.

Calciomercato Bologna News: Alessandro Zanoli al posto di Calabria

Il calciomercato Bologna però è sempre alla ricerca di un terzino destro visto l’addio di Calabria e la presenza in rosa solo di De Silvestri, che non può garantire il ruolo da titolare, dopo alcuni profili d’esperienza cercati dalla dirigenza ora la scelta sembra essere ricaduta sul tornare a trattare per calciatori giovani e di prospettiva. La scelta di Sartori è quindi Alessandro Zanoli, terzino o esterno di ventiquattro anni di proprietà del Napoli ma che ha passato la stagione in prestito al Genoa con il quale ha giocato 31 partite segnando 1 gol e realizzando 1 assist, i partenopei chiedono una cifra tra i 5 e i 10 milioni.

Infine se dovesse esserci qualche partenza a centrocampo, si parla di quella di Ferguson, il Bologna potrebbe andare a pescare in Inghilterra il suo sostituto, in particolare dal Fulham dove gioca il ventisettenne norvegese Sander Berge, che quest’anno ha giocato 31 partite. Ha caratteristiche diverse dallo scozzese essendo un centrocampista più difensivo e meno di inserimento ma con maggiori capacità di impostazione del gioco e di schermo difensivo, i bianconeri chiedono una cifra importante, non meno di 25 milioni, ma con una cessione importante potrebbe essere corrisposta dai rossoblù.