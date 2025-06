Calciomercato Bologna News: sarebbe davvero ad un passo il colpo Ciro Immobile, le due società sono d'accordo e si può chiudere giù lunedì.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS: IMMOBILE VICINISSIMO!

Sembra fatto il colpo del calciomercato Bologna: la città felsinea, forte della seconda qualificazione consecutiva alle coppe europee con tanto di vittoria della Coppa Italia, è infatti pronta a regalarsi niente meno che Ciro Immobile.

Un attaccante che, certo, ha 36 anni e si è lasciato alle spalle le stagioni migliori, ma che sa ancora infiammare: non è un caso che in queste settimane e mesi siano stati parecchi i club ad averci pensato, anche l’Inter che avrebbe voluto farne un attaccante di lusso come alternativa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, anche se poi le sue opzioni in entrata hanno preso altre strade.

A fare i passi avanti è stato invece il Bologna: le ultime notizie dicono che il club emiliano sia davvero ad un passo dal riportare in Italia Immobile, che dunque lascerà il Besiktas dopo una sola stagione (19 gol in 41 partite) rinunciando a un ingaggio da 6 milioni di euro, accettando di intascarne 2 dalla sua nuova squadra.

Ci sarebbe accordo su tutto: il calciomercato Bologna ha aspettato che Immobile si convincesse, il Besiktas avrebbe alla fine dato il suo assenso a lasciar partire il suo attaccante, ma adesso si tratta di provare a chiudere entro domani per non complicare le cose.

IMMOBILE-BOLOGNA, SI CHIUDE SUBITO?

Infatti il tema del calciomercato Bologna che sta per chiudere con Ciro Immobile riguarda il fatto che martedì il Besiktas inizierà il suo ritiro pre-campionato. I felsinei non vorrebbero mettere il futuro attaccante in una posizione scomoda, cioè quella di dover rispondere a una convocazione con una cessione dietro l’angolo, o comunque quella di essere assente al nuovo raduno in attesa degli eventi: questo è il motivo per cui, lo abbiamo detto, le parti sperano di arrivare alla chiusura dell’affare già domani, per poi procedere in tutta calma a integrare l’attaccante nella rosa di Vincenzo Italiano.

Ricordiamo allora che il calciomercato Bologna riporta in Serie A un giocatore che ne ha vinto la classifica marcatori per quattro volte, nel massimo campionato ha garantito 169 gol con la sola maglia della Lazio e in totale è a una sola rete dalla straordinaria quota di 200. Una generazione fa i tifosi del Bologna si esaltavano con le firme di Roberto Baggio e Giuseppe Signori, ma anche Marco Di Vaio; magari il trentaseienne Immobile non regge il confronto con questi campioni del passato, ma certamente è un calciatore in grado di scaldare i cuori della piazza rossoblu che vuole fare bella figura in Europa League.