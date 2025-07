Calciomercato Bologna news: si continua a seguire difensori per il futuro, l'ultimo è Yusuf Akçiçek. Federico Bernardeschi occasione a costo zero

Calciomercato Bologna News: Federico Bernardeschi può tornare in Serie A

I rossoblù di Vincenzo Italiano stanno continuando a lavorare con urgenza per completare la rosa che possa ripetere la qualificazione in Europa anche nella prossima stagione ma anche per riuscire a raggiungere gli accordi con le squadre avversarie che vogliono acquistare i migliori talenti della squadra. Il calciomercato Bologna è alla disperata ricerca di un difensore che possa prendere il posto in caso di cessione di uno dei titolari o che possa essere un’alternativa di livello per il tecnico, un’altra aggiunta sarà poi quella nel reparto offensivo in particolare sulla trequarti.

Proprio in questo reparto i rossoblù potrebbero sfruttare l’occasione favorevole che rappresenta Federico Bernardeschi che ha deciso di rescindere il suo contratto con i Toronto FC seguendo il suo amico e compagno in Nazionale Lorenzo Insigne. L’ex giocatore della Juventus cercherà di tornare in Italia a trentuno anni dopo un inizio di stagione con 15 presenze nelle quali ha realizzato 4 gol e 3 assist, e anni in cui è riuscito a diventare uno dei più grandi idoli per i tifosi biancorossi della squadra canadese, se dovesse arrivare a Bologna si metterà a completa disposizione di Italiano per giocare in tutte le zone dell’attacco.

Calciomercato Bologna News: Sartori sul talento di Yusuf Akçiçek

Il vero nuovo obiettivo del calciomercato Bologna però è ovviamente in difesa dove la dirigenza ha aggiunto alla lista dei suoi obiettivi l’ultimo giovane talento del calcio turco che negli ultimi anni ha sfornato calciatori di livello mondiale come Arda Guler e Yildiz, si tratta di Yusuf Akçiçek, classe 2006 del Fenerbahce. Il ragazzo ha esordito con i gialloblù quest’anno grazie a José Mourinho che lo ha inserito in momento di difficoltà della squadra per poi non toglierlo più dal campo, il suo valore è di circa 15 milioni ma la squadra di Istanbul chiederà certamente una cifra molto più alta per la cessione.

In questi giorni poi è stato ufficializzato il primo acquisto ufficiale del calciomercato Bologna che ha aggiunto alla sua rosa un nuovo giovane portiere, il ventunenne cileno Thomas Gillier, Skorupski sta arrivando verso la fine della sua carriera e con Ravaglia che ne dovrebbe prendere il posto agli emiliani servirà un nuovo giovane da far crescere. Il ragazzo sudamericano è ritenuto un grande talento da Sartori e la sua squadra che sono riusciti a convincerlo a legarsi alla squadra rossoblù a parametro zero legandosi per i prossimi 5 anni nei quali cercherà di guadagnarsi la titolarità.