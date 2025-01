Calciomercato Bologna News: Sael Kumbedi il sostituto di Posch

Il calciomercato Bologna continua a focalizzare la sua strategia sul trovare giocatori di prospettiva che acquistati a cifre basse possano crescere e in futuro essere loro i pilastri della squadra rossoblù, come fatto con Santiago Castro o Benjamin Dominguez, la rosa attuale infatti sembra essere competitiva nonostante le cessioni importanti di questa estate e sta lottando anche in questa stagione per un piazzamento europea sotto la guida di Vincenzo Italiano. La società però potrebbe fare un regalo al suo tecnico e fornirgli un giocatore che vada a riempire il vuoto lasciato dalla prossima partenza di Posch in direzione della Bundesliga.

Per sostituire l’austriaco la dirigenza del Bologna avrebbe individuato Sael Kumbedi, terzino destro francese classe 2005 di proprietà dell’Olympique Lyonnais e nel giro della prima squadra già da qualche stagione, quest’anno ha collezionato solo 9 presenze per via della competizione con Clinton Mata e Ainsley Maitland-Niles e la situazione economica del club francese potrebbe farli decidere di accettare la cessione. Kumbedi è valutato intorno ai 5 milioni cifra che il Bologna potrebbe facilmente offrire per prendere il giocatore a titolo definitivo ma potrebbe anche cercare di abbassarla offrendo un prestito con diritto di riscatto così da decidere sull’acquisto in un secondo momento.

Calciomercato Bologna News: Luciano Valente e Valentino Acuna i colpi in prospettiva

Gli altri profili di prospettiva che il calciomercato Bologna sta seguendo riguardano la zona avanzata del campo dove Giovanni Sartori è sempre pronto a scovare giovani talenti da far crescere in rossoblù, il primo nome è quello di un ragazzo italiano ma nato e cresciuto in Olanda dove gioca anche in questo momento. Si tratta di Luciano Valente, esterno offensivo classe 2003 del Groningen con cui in questa stagione ha già giocato 20 partite trovando 2 gol e 3 assist, con 2 milioni il Bologna potrebbe portarselo a casa con l’idea di lasciargli finire la stagione di Eredivisie per poi vedere se sia già pronto per giocare in Serie A o se abbia bisogno di più esperienza e mandarlo in prestito.

Stessa formula è quella che il calciomercato Bologna ipotizza per l’acquisto di Valentino Acuna, trequartista argentino nato nel 2006 di proprietà del Newell’s Old Boys con cui ha esordito in queste prime partite di stagione dopo la promozione dalla primavera con cui in 25 partite ha realizzato 2 gol e 1 assist. La tempestività del Bologna potrebbe permettergli di risparmiare qualche milione rispetto ad aspettare il suo exploit con la prima squadra ma ovviamente sarebbe anche un rischio perché non si saprebbe se il ragazzo è un giocatore di livello anche tra i professionisti.