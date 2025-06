Il calciomercato Bologna ha individuato Andrea Pinamonti come possibile terzo attaccante o titolare. Jesper Lindstrom è l'opzione offerta dal Napoli

Calciomercato Bologna News: Jesper Lindstrom offerto nella trattativa con il Napoli

Il calciomercato Bologna si sta concentrando sul reparto offensivo dove si vuole aggiungere qualità con la palla e allo stesso tempo imprevedibilità, l’intenzione è poi anche quella di dare a Italiano più armi possibili con cui costruire la sua squadra e renderla competitiva in più competizioni possibili. Sono però tenute d’occhio anche le situazioni dei giocatori in uscita visto che diversi calciatori interessano dopo le ottime stagioni disputato con Motta e Italiano che li hanno anche portati a ritenersi pronti per una nuova esperienza e che sia di maggiore difficoltà.

Calciomercato Juventus News/ Tudor blinda Yildiz: la missione è costruire attorno a lui (oggi 23 giugno 2025)

I principali indiziati per lasciare sono Beukema e Ndoye che sono finiti nel radar del Napoli che sembrerebbe essere disposto ad assecondare le richieste rossoblù di 30 milioni per ognuno, mentre si aspetta la prima offerta ufficiale però i partenopei proveranno a fare un ultimo tentativo per abbassare l’offerta inserendo il cartellino di un loro giocatore.

Calciomercato Roma News/ Haraldsson il fantasista per Gasperini, Aguerd alternativa a Lucumi (23 giugno 2025)

Gli azzurri hanno intenzione di offrire Jesper Lindstrom, trequartista o esterno danese classe 2000 che ha giocato all’Everton nell’ultimo anno realizzando 1 assist in 25 partite, il suo valore è di 15 milioni e si potrebbe passare così ad un’offerta complessiva di 50 milioni per i due giocatori.

Calciomercato Bologna News: Andrea Pinamonti per aumentare il numero di gol

Il calciomercato Bologna poi ha intenzione di aggiungere una nuova punta alle due già presenti in rosa ma che hanno faticato a trovare il gol durante tutta la stagione, i profili che Sartori ha valutato sono molti ma a questi si è aggiunto quello di Andrea Pinamonti, che quest’anno è riuscito a raggiungere per l’ennesima volta la doppia cifra.

Calciomercato Atalanta News/ Castro, si pensa all'argentino per sostituire Scamacca (23 giugno 2025)

Il Genoa ha deciso di non riscattare il ventiseienne che quindi tornerà al Sassuolo, i rossoblù proveranno a chiedere la disponibilità per la sua cessione e nel caso sarebbero pronti a sborsare i 15 milioni del riscatto pur di averlo.

Infine grande attenzione è rivolta sempre alla difesa dove potrebbero essere persi diversi interpreti, i nomi fatti dalla dirigenza e valutati come possibili sostituti sono tantissimi e ogni giorno se ne aggiungono di nuovi che indicano la difficoltà di sostituire dei pilastri della squadra.

Negli ultimi giorni si è aggiunta la possibilità di acquistare Ardian Ismajli, difensore trentenne dell’Empoli che è in scadenza e pronto a tornare in Serie A, sulle sue tracce c’è anche il Verona che ha già avviato la trattativa vista la cessione di Coppola, ma la cifra di partenza è bassa e il Bologna potrebbe inserirsi facilmente.