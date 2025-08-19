Calciomercato Bologna news: la società di Premier League ha affondato il colpo per il difensore, ma i felsinei ha rifiutato l'offerta (19 agosto 2025)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, NO AL SUNDERLAND PER LUCUMÍ

Si infiamma il calciomercato Bologna. I felsinei, reduce dalla vittoria della Coppa Italia contro il Milan, giocheranno in Europa League. Un impegno sicuramente complicato, ma meno faticoso della Champions League affrontata la passata stagione.

Come ogni anno, gli emiliani dovranno respingere le offerte per i propri pezzi pregiati e Jhon Lucumí è senza dubbio l’uomo mercato in uscita. Su di lui c’è stata per un periodo la Roma di Gasperini, anche se non è mai arrivata un’offerta.

Chi invece si è fatto avanti in maniera concreta è il Sunderland. Il club neopromosso in Premier League ha offerto 27 milioni di euro per acquistare il difensore centrale. Il Bologna però ha alzato il muro rifiutando la prima proposta.

CALCIOMERCATO BOLOGNA, ASLLANI IN USCITA DALL’INTER

Il calciomercato Bologna si avvicina ad Asllani. Il centrocampista albanese dell’Inter è ormai nella lista esuberi dei meneghini e dopo un testa a testa con il Torino, i felsinei hanno affondato il colpo in maniera decisiva.

Parliamo di un’offerta da 10/12 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del 20%/30%. Il centrocampista andrà a rinforzare la zona nevralgia nevralgica del campo con Vincenzo Italiano che accoglie volentieri l’ex Empoli.

Capitolo cessioni, Kacper Urbanski è vicino all’addio. Il trequartista polacco non sta trovando spazio e il Maiorca sta accelerando per portarlo in Spagna per una cifra intorno ai 2/3 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita.