Il calciomercato Bologna continua a cercare una soluzione per Jhon Lucumi mentre tratta il suo sotituto Fedde Leysen

Calciomercato Bologna News: Fedde Leysen il futuro della difesa rossoblù

L’inizio di stagione per la squadra vincitrice della Coppa Italia dello scorso anno non è stato dei migliori e senza ombra di dubbio uno dei principali problemi è la tenuta difensiva che sembra essere venuta meno con l’addio di Beukema e con la frequente esclusione dalla squadra titolare del suo compagno di reparto.

Il calciomercato Bologna si sta già muovendo per risollevare la situazione il prima possibile portando in Italia un nuovo acquisto nel reparto difensivo che potrebbe prendere il posto di un probabile partente e soprattutto che potrebbe alzare il livello di esperienza del reparto.

Il giocatore che Sartori vorrebbe portare in rossoblù è Fedde Leysen, classe 2003 belga di proprietà dell’Union St. Gilloise con cui lo scorso anno ha conquistato la Jupiler Pro League e con cui quest’anno ha esordito in Champions League mettendo in campo sempre delle buone prestazioni nonostante dei risultati non troppo positivi.

Il ragazzo ha già giocato 10 partite segnando 1 gol e fornendo 1 assist e con il suo piede sinistro sarebbe il perfetto sostituto dell’attuale titolare, avendo dalla sua parte anche un’ottima capacità di impostazione del gioco.

Calciomercato Bologna News: Jhon Lucumi pronto a lasciare l’Italia

Il calciomercato Bologna si sta muovendo già nel reparto difensivo in quanto le voci su un possibile addio di John Lucumi non hanno intenzione di fermarsi, soprattutto se dovesse continuare ancora per molto la situazione di stallo in cui si trova per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto.

Il colombiano piace molto in Premier League, in particolare a Sunderland e Brighton ma anche ne La Liga a Real Betis e Siviglia ma per strapparlo i rossoblù continuano a chiedere una cifra vicina ai 30 milioni che però a gennaio potrebbe abbassarsi.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare Bologna è Nicolò Cambiaghi che potrebbe essere diventato un obiettivo del Como per il post Nico Paz, visto che il trequartista argentino è destinato a tornare a Madrid per vestire la maglia dei blancos e giocarsi un posto in mezzo a tutti i campioni.

La società lariana già da quest’estate sta cercando giovani italiani da aggiungere alla rosa e l’esterno rossoblù potrebbe essere il profilo perfetto ma a Como non avrebbe il posto da titolare garantito e dovrebbe guadagnarselo contro calciatori in rampa di lancio come Baturina, Addai e Jesus Rodriguez.