Il calciomercato Bologna vede la dirigenza rossoblù lavorare in entrata dopo aver incassato il piccolo tesoretto grazie a Ndoye

Calciomercato Bologna, si lavora ad un nome da sogno

Il calciomercato Bologna è pronto a decollare dopo la cessione dei rossoblù dello svizzero Ndoye al Nottingham Forrest con il club felsineo che ha incassato 46 milioni di euro bonus compresi e una percentuale sulla rivendita del giocatore. Dopo questo una delle priorità del club rossoblù è trovare un sostituto adeguato e al giusto prezzo.

Il Bologna lavora sul mercato, si valutano vari nomi e ricordiamo che il club ha già ingaggiato Bernardeschi e Immobile e il club punta sul rilancio di Dominguez, chiamato alla stagione dell’esplosione. Il club felsineo è molto interessato a Kevin dello Shakhtar Donetsk ma come riporta Sportmediaset c’è grande distanza tra le parti.

Il Bologna ha offerto quasi 20 milioni bonus compresi mentre gli ucraini chiedono addirittura il doppio ed è molto difficile trovare un accordo. Si punterà comunque su un profilo giovane e futuribile, Sartori è molto abile con i giovani ed è probabile un innesto dall’estero, non è da escludere l’arrivo di un nuovo talento sudamericano.

Calciomercato Bologna, possibile rivoluzione a centrocampo

Ma non solo l’attacco perchè il calciomercato Bologna potrebbe vedere altri movimenti, specialmente a centrocampo. Dopo le conferme di Fabbian e Pobega il club rossoblù ha messo nel mirino il giovane talento scozzese Miller, di proprietà del Motherwell, un profilo che, come consigliato dal connazionale Ferguson, ha grandi margini di miglioramento.

Miller piace anche all’Udinese ma il club felsineo offre una piazza con l’Europa e dove è più facile vedere la crescita definitiva dei giovani. Il giocatore piace molto a Sartori e potrebbe arrivare, specialmente visto gli imminenti introiti dell’affare Ndoye. In uscita invece occhio alla situazione del centrocampista El Azzouzi.

Il calciatore sembra ormai aver perso le sue chance in maglia Bologna ed è pronto ad una nuova cessione, stavolta il giocatore è finito nel mirino dell’Auxerre, a caccia di rinforzi per la prossima stagione e si potrebbe trovare un accordo in prestito con diritto di riscatto. Sempre in chiave cessioni occhio al futuro di Lucumi che è considerato incedibile da Italiano ma che vanta una clausola da 28 milioni di euro e diversi club hanno chiesto informazioni al suo entourage.