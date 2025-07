Il calciomercato Bologna ha trovato le due alternative alle cessioni di Ndoye e Beukema sono Kevin e Moussa Niakhaté

Calciomercato Bologna News: Moussa Niakhaté esperienza in difesa

La squadra di Vincenzo Italiano sta aspettando di concludere le due grandi trattative della sua estate così da fare grosse plusvalenze utili al sostentamento della squadra e che permetteranno di concludere gli acquisti necessari per mantenere il livello anche nella prossima stagione. Il calciomercato Bologna nel frattempo attende l’arrivo in Italia di Bernardeschi e Immobile che arrivano come rinforzi ma che saranno importanti anche per portare esperienza soprattutto in campo europeo, mentre ha già ufficializzato l’acquisto di Martin Vitik come primo difensore.

Infatti nel reparto arretrato dal calciomercato Bologna verrà acquistato un altro giocatore vista la probabile partenza di Sam Beukema destinato a vestire la maglia del Napoli, tra le due squadre la distanza è sempre minore e quando i partenopei chiuderanno il capitolo della cessione di Osimhen andranno ad accontentare le richieste rossoblù. Il Bologna quindi si sta preparando alla cessione contattando alcuni profili e il primo interesse sembrerebbe essere per Moussa Niakhaté, ventinovenne senegalese di proprietà dell’Olympique Lyonnais che potrebbe aprire una trattativa sulla base di 15 milioni.

Calciomercato Bologna News: Kevin nuovo talento brasiliano

In attacco invece il calciomercato Bologna sta cercando in tutti i modi di capitalizzare la cessione di Dan Ndoye conteso tra Napoli e Borussia Dortmund, le richieste rossoblù sono però alte, almeno 40 milioni, e in questo momento lo svizzero sembra destinato a rimanere in Italia. In caso però la sua cessione si sbloccasse per il ruolo da titolare gli emiliani proveranno a contattare lo Shaktar Donetsk per il cartellino di Kevin, esterno sinistro classe 2003 brasiliano il cui prezzo di vendita si aggira sui 15/20 milioni, quest’anno ha giocato 35 partite in tutte le competizioni segnando 9 gol e fornendo 4 assist.

Da sfoltire ci potrebbe essere poi il centrocampo dove a sfidarsi per 2 posti da titolari sono Freuler, Ferguson, Aebischer, Moro ed El Azzouzi ma dove si potrebbe cercare un giocatore più giovane ma pronto già da subito, l’idea della società sarebbe quella di liberarsi di Aebischer che con Italiano ha trovato poco spazio ma l’unico ad aver ricevuto offerte in questo momento è Nikola Moro. Il centrocampista croato interessa all’AEK Atene che è disposto a pagare immediatamente i 5 milioni di valutazione per averlo a disposizione in Grecia il prima possibile.