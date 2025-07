Calciomercato Bologna News: uno svizzero al posto...di uno svizzero. Ecco l'idea per l'attacco dei felsinei di Vincenzo Italiano (25 luglio 2025)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, NAPOLI FORTE SU NDOYE

Il calciomercato Bologna sta lavorando per sostituire Dan Ndoye. Infatti che sia Napoli o Nottingham, il calciatore svizzero è prossimo alla cessione dopo aver disputato 75 presenze e contribuito alla causa con 11 gol e 8 assist.

L’ex Basilea è cercato da diverso tempo dai partenopei di Antonio Conte, ma c’è anche il club inglese fortissimo su di lui, tanto da presentare un’offerta importante alla società felsineo. Gli ultimi aggiornamenti vedono però il Napoli in vantaggio.

Calciomercato Bologna News/ Contatti serrati per Okafor, Lukebakio e Vargas (24 luglio 2025)

I campioni d’Italia faranno un altro tentativo da 40 milioni di base fissa + 5 milioni di bonus + 10% sulla futura rivendita. Si parla di prestito oneroso con obbligo di riscatto, mossa fatta in modo tale da non gravare sul bilancio attuale.

CALCIOMERCATO BOLOGNA, IPOTESI OKAFOR

Il calciomercato Bologna, come detto, non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe già adocchiato il sostituto dello svizzero. Si tratta di Noah Okafor, esterno che ha passato gli ultimi sei mesi di questa stagione al Napoli.

Calciomercato Bologna News/ Spesa in Belgio per i rossoblù, Ivanovic e Siquet gli obiettivi (22 luglio 2025)

Non riscattato dagli Azzurri, l’ex Salisburgo è tornato al Milan che però non ha intenzione di considerarlo per il progetto Allegri e dunque verrà ceduto. Il Bologna si è fatto vivo con un’offerta di prestito con diritto di riscatto.

Okafor non ha trovato molto spazio nemmeno nella sua esperienza in Campania, dove però perlomeno ha aggiunto uno Scudetto al suo palmares. Adesso però vuole senza dubbio giocarsi un ruolo da giocatore fondamentale.