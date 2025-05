Calciomercato Bologna News: Otavio il nuovo muro per Italiano

Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità, Vincenzo Italiano rimarrà alla guida dei rossoblù anche nella prossima stagione e si confronterà con le tre competizioni, il campionato, la Coppa Italia e l’Europa League, che rispetto alla Champions League di quest’anno, potrebbe regalare più emozioni. Il calciomercato Bologna ora può iniziare a lavorare con meno preoccupazione e avendo già una linea ben definita di quello di cui il tecnico ha bisogno senza però dimenticarsi che potrebbero esserci delle cessioni, anche importanti, che dovranno essere rimpiazzate al migliore dei modi.

Calciomercato Milan News/ Il City preme per Reijnders, in due per sostituire Theo Hernandez (30 maggio 2025)

Uno o più movimenti in uscita potrebbero avvenire in difesa dove Beukema e Lucumi sono seguiti da diverse squadre in Serie A, soprattutto Napoli e Inter, difficile vedere la cessione di entrambi ma con la giusta offerta uno dei due è molto probabile che parta, la dirigenza però ha già le idee chiare e ha sondato diversi nomi. Uno di questi è Otavio, difensore centrale brasiliano classe 2002 del Porto, con cui in campionato ha giocato 20 partite segnando anche 2 gol, il suo prezzo si aggira tra i 10 e i 15 milioni e potrebbe essere un ottimo sostituto visto il suo piede mancino.

NBA Playoffs, Conference Finals gara 5/ Thunder volano in finale, New York allunga la serie (30 maggio 2025)

Calciomercato Bologna News Fotis Ioannidis è il nuovo bomber

Un altro obiettivo del calciomercato Bologna è l’attacco dove la coppia Dallinga Castro ha convinto ma non fino in fondo, sull’argentino poi sembrerebbe esserci l’interesse di diverse squadre e potrebbe essere ceduto per fare spazio ad un altro attaccante che sembra poter dare più sicurezze in zona gol. Si tratta di Fotis Ioannidis, attaccante greco di venticinque anni di proprietà del Panathinaikos, quest’anno ha segnato solo 5 gol in 22 partite ma sembra dare più sicurezze alla società per il gioco che coinvolge tutta la squadra, attenzione però all’interesse della Lazio in caso di cessione di Castellanos.

Calciomercato Inter News/ Duello col Napoli per Beukema, lo United è interessato a Bisseck (30 maggio 2025)

Ci sono poi due opportunità da squadre retrocesse che i rossoblù potrebbero sfruttare portandosi a casa giocatori importanti ma a prezzi minori, entrambi verrebbero dal Monza e il primo è Dany Mota, seconda punta, esterno o trequartista portoghese che con 5 milioni potrebbe essere ceduto dopo una stagione da 5 gol e 2 assist in 31 partite. Il secondo giocatore potrebbe essere Matteo Pessina, ormai ventottenne il capitano dei brianzoli ha avuto diversi problemi di infortuni nell’ultimo anno, ma è un giocatore a cui potrebbe andare stretta la Serie B e scegliere di tornare nella massima categoria.