CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, COLPO DALLA SAMPDORIA

Il calciomercato Bologna prosegue spedito anche in questo ultimo giorno. Estanis Pedrola della Sampdoria infatti sarà presto un nuovo giocatore rossoblu, aumentando dunque il tasso tecnico della rosa a disposizione di Italiano. A dicembre il calciatore aveva chiesto alla società blucerchiata un prestito ed è stato accontentato proprio nelle battute finali di mercato. Dopo aver svolto le visite mediche con i rossoblu, Pedrola sarà pronto per firmare il contratto.

Stando a quanto riporta Il Secolo XIX, si tratta di un prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 3 milioni di euro, un affare che dunque potrebbe diventare definitivo al termine della stagione attuale.

Classe 2003, il giocatore è cresciuto nelle Giovanili di Reus, Espanyol e Barcellona dove ha esordito nel 2022 contro il Mallorca. Dopodiché è passato in Italia, alla Sampdoria, dove ha iniziato al top con 3 gol in 6 partite prima di infortunarsi.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, ILING TORNA IN INGHILTERRA

Il calciomercato Bologna vedrà però anche una cessione nel reparto offensivo. Si tratta di Iling-Junior, autore del gol vittoria nella notte magica di Champions League contro il Borussia Dortmund, che da oggi è un nuovo giocatore del Middlesbrough.

Passato dalla Juventus all’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz, l’ex Chelsea è stato subito girato in prestito al Bologna. Qui ha giocato per sei mesi e ora, dopo essere stato richiamato dal prestito, verrà girato immediatamente per il resto della stagione proprio al Middlesbrough.

Intanto il neo arrivato Calabria dal Milan si è presentato così: “Sono carico, carichissimo. Non vedo l’ora. Come sempre mi impegnerò al massimo e darò tutto perché è giusto così”. Italiano a riguardo si è detto contento di avere un giocatore così esperto e ancora nel fiore degli anni.