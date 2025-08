Il calciomercato Bologna vede i rossoblù lavorare per rinforzare tutti i reparti, sia in difesa che in attacco. Occhio al futuro di Fabbian

Calciomercato Bologna, il club ora lavora in entrata

Dopo le cessioni di Beukema e Ndoye il calciomercato Bologna vede i rossoblù molto attivi e il club vuole blindare i titolarissimi e rinforzare la rosa a disposizione di Italiano. Nelle ultime ore il club felsineo avrebbe messo nel mirino l’ex esterno della Roma – ora al Fenerbahce di Josè Mourinho – Cengiz Under, un profilo di talento e che potrebbe sbocciare definitivamente nel club emiliano.

La società ha dato un pizzico di esperienza alla rosa con Federico Bernardeschi e Ciro Immobile ma manca il vero sostituto di Ndoye, ceduto al Nottingham Forrest. Il sogno è Wesley dello Shakhtar Donetsk ma gli ucraini chiedono 40 milioni di euro e l’affare è difficile, quindi si valutano possibili alternative sul mercato, sicuramente meno onerose.

Giovani e con grandi margini interessanti: il profilo per sostituire Ndoye è questo e ci sono vari nomi, piace Gil del Tottenham (nell’ultima stagione in prestito al Girona), poi Pepè del Porto e Davitashvili del Saint Etienne, tutti profili abbastanza giovani e si valuta l’opzione più conveniente e senza spese troppo esose.

Calciomercato Bologna, si lavora a blindare Lucumi

Ma il calciomercato Bologna non vede solo l’esterno e si lavora a varie possibili e intriganti opzioni, una meglio dell’altra. Dopo l’addio di Aebischer si lavora ad un centrocampista ed il club felsineo è uno dei tanti club interessati a Lee Miller, scozzese del Motherwell che piace anche a Como e soprattutto Fiorentina, più vicina nel corso delle ultime ore.

Per la difesa il club ha sostituito Beukema con Vitik ma arriverà un altro giovane profilo e tra questi ci sono Heggem del West Bromwich in Championship o Leysen dell’Union Saint-Gilloise, profili entrambi che valgono circa 10-12 milioni di euro. Oltre a loro la priorità del club è rinnovare Lucumi e togliere la clausola di 28 milioni di euro che fa comunque tremare il club rossoblù.

Sempre in uscita c’è Karlsson che dopo il prestito di Lecce potrebbe salutare nuovamente, questa volta a titolo definitivo. Sulle sue tracce c’è l’Udinese, squadra a caccia di rinforzi dopo la cessione ormai fatta di Thauvin. Occhio intanto al futuro di Fabbian che piace al Napoli mentre il Bologna è in pole per Zanoli, si lavora al prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni