Il calciomercato Bologna è ormai certo della cessione di Dan Ndoye ma non più al Napoli da cui però potrebbe arrivare Giacomo Raspadori

Calciomercato Bologna News: svolta per Dan Ndoye verso la Germania

Una delle poche squadre che tra le qualificate alle competizioni europee hanno deciso di trattenere il proprio allenatore sono i rossoblù che anzi hanno blindato Vincenzo Italiano fino al 2027, la conferma dell’ex Spezia e Fiorentina indica la volontà della presidenza di continuare con il progetto e di portarlo al livello successivo. Il calciomercato Bologna però non cercherà di trattenere tutti i suoi giocatori, anche i più importanti della squadra, ma ha invece l’obiettivo di incassare la cifra maggiore possibile dalle cessioni importanti per poi sostituirli con profili a prezzo più basso da far crescere.

Uno dei giocatori che è più al centro del calciomercato Bologna è Dan Ndoye, lo svizzero sotto la guida di Italiano è riuscito a mettere in mostra anche un’ottima capacità di segnare oltre alla sua grande abilità nel dribbling e la velocità palla al piede che avevano spinto Sartori a sborsare 10 milioni per prelevarlo dal Basilea.

Sul ventiquattrenne sembrava essere forte il Napoli alla ricerca di un esterno per riempire il vuoto lasciato da Kvaratskhelia, ma nelle ultime ore si è inserito in maniera prepotente il Borussia Dortmund che concluderà la cessione di Jamie Gittens al Chelsea e per sostituirlo ha scelto proprio lo svizzero.

Calciomercato Bologna News: Giacomo Raspadori riapre l’asse con il Napoli

Il calciomercato Bologna potrebbe però decidere di non andare ad operare sul mercato per un giocatore dalle caratteristiche simili e affidarsi a Orsolini e Dominguez come esterni puri, Sartori infatti sta seguendo diversi profili di giocatori che possono spaziare sulla linea dei trequartisti e giocare sia alle spalle della punta che all’esterno. In questi giorni si è aggiunto ai nomi scelti dal calciomercato Bologna anche quello di Giacomo Raspadori, tuttofare dell’attacco che sembra ormai aver chiuso la sua avventura con la maglia del Napoli dopo una stagione con 26 presenze, 6 gol e 1 assist, e che per 20 milioni potrebbe partire.

Infine chi lascerà senza alcun dubbio è il croato Martin Erlic la cui destinazione però non è ancora certa, dal suo arrivo dal Sassuolo ha giocato solamente 8 partite in Serie A senza mai convincere il tecnico, che già lo aveva avuto ai tempi dello Spezia, a puntare su di lui. L’interesse per il difensore ventisettenne arriva da due squadre, la Dinamo Zagabria e l’Olympiacos, la prima gli consentirebbe di tornare a casa e giocare nella squadra più importante del suo paese, mentre trasferirsi in Grecia gli farebbe mantenere la possibilità di giocare in Europa anche il prossimo anno.