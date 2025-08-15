Calciomercato Bologna news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Tesserato Heggem 15 agosto 2025

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, BALDANZI E WESLEY NEL MIRINO

In casa Bologna proseguono i lavori di ristrutturazione in vista degli impegni ufficiali. Entro la fine del calciomercato estivo i rossoblu potrebbero aggiungere qualche innesto che possa aiutare la prima squadra ad affrontare nel migliore dei modi tutte le competizioni a cui sta per prendere parte, compresa l’Europa League a cui ha avuto accesso vincendo la Coppa Italia nonostante il nono posto finale in Serie A.

I Felsinei si sono tuttavia privati di alcuni giocatori che hanno fatto la differenza specialmente nelle ultime due stagioni e tra questi spicca senza ombra di dubbio il nome di Dan Ndoye, cercato a lungo dal Napoli ma trasferitosi poi in Inghilterra per sposare la causa del Nottingham Forest. Un profilo che potrebbe essere utile al Bologna per rimpiazzare lo svizzero è quello di Wesley Gassova dell’Al-Nassr.

Compagno di Cristiano Ronaldo, il brasiliano è andato a giocare in Arabia Saudita partendo direttamente dal Corinthians, in cui è cresciuto sin dal vivaio, ad agosto dell’anno scorso ed ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2028. L’approdo di Wesley al Bologna sarebbe al momento frenato dall’ingaggio elevato percepito dal ventenne, che guadagna appunto ben 4 milioni.

Un altro calciatore nel mirino del calciomercato Bologna che potrebbe aiutare gli emiliani specialmente in fase offensiva è Tommaso Baldanzi, il quale potrebbe non trovare lo spazio auspicato alla Roma sotto il comando di Gian Piero Gasperini. Dopo il sondaggio iniziale, adesso i bolognesi ragionano sulla richiesta dei giallorossi che puntano ad incassare qualcosa da una cessione a titolo definitivo.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, UFFICIALE L’ARRIVO DI HEGGEM

Mentre prosegue la caccia a nuovi rinforzi in questi giorni di calciomercato estivo, il calciomercato Bologna ha da poco reso ufficiale l’acquisto di un altro calciatore che sarà utile al reparto arretrato soprattutto dopo la cessione di Beukema al Napoli. Nel comunicato pubblicato sul sito del club rossoblu si può infatti leggere che Torbjorn Heggem è diventato, a titolo definitivo, un nuovo calciatore a disposizione di mister Vincenzo Italiano.

Il norvegese, che milita pure nella Nazionale maggiore del suo Paese, ha attirato l’attenzione dei Peltroniani dopo le buone prestazioni offerte nella Serie B inglese con la maglia del West Bromwich Albion raccogliendo quarantacinque presenze totali, arricchite da un gol ed un assist, nella prima ed unica stagione trascorsa nel Regno Unito. Il ventiseienne si trasferisce in Italia per un affare da dieci milioni di euro complessivi.