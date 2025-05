Calciomercato Bologna News, serie di cessioni dopo la Coppa Italia

Dopo la vittoria in Coppa Italia potrebbero cambiare tante cose. Il calciomercato Bologna potrebbe vedere tanti cambiamenti e a fine anno la società rossoblù può vedere una serie di acquisti e cessioni all’orizzonte; dopo 51 anni il club è tornato a vincere un titolo e ora la società, consapevole della qualificazione in Europa League, pensa già al prossimo anno.

Diversi giocatori del Bologna potrebbero lasciare a fine anno e uno su tutti è il centravanti argentino Santiago Castro, giovane bomber che piace a diversi club italiani ed europei. Questa è stata la prima stagione di qualità del giocatore e per circa 30-35 milioni Castro può salutare. Sulle tracce del giocatore ci sono Inter e Napoli, due squadre sulle tracce del calciatore da tempo.

Il calciomercato Bologna e Inter potrebbe intrecciarsi a più riprese e sono diversi i giocatori felsinei che potrebbero approdare nell’attuale squadra campione d’Italia. Oltre a Castro per la difesa piace molto Beukema, giovane molto interessante che ha fatto una grande stagione e che quest’anno viene valutato circa 30 milioni di euro. Oltre a loro c’è però da valutare anche la situazione di Giovanni Fabbian.

Calciomercato Bologna News, occhio allo scambio con l’Inter

Il calciomercato Bologna dipenderà molto anche dalle cessioni e il club vuole valutare la situazione di Giovanni Fabbian. Il centrocampista ha ben figurato nella finale di Coppa Italia e anche l’Inter lo osserva con attenzione; l’Inter ha una recompra di 13 milioni di euro sul giocatore e dovrà valutare se esercitarla o meno.

Intanto il club rossoblù valuta anche se potrà fare colpi in entrata e occhio al possibile scambio proprio con l’Inter. Il dirigente Sartori è molto interessato a due giovani di proprietà nerazzurra, il centrocampista albanese Asllani (in uscita) e il giovane attaccante attualmente in prestito allo Spezia Francesco Pio Esposito, giovane talento del calcio italiano.

Esposito potrebbe essere inserito come contropartita nell’affare Castro e i due club sicuramente già ne stanno parlando. Un intreccio di mercato che vede protagonista due delle squadre migliori nel corso di questa stagione e ovvero Inter e Bologna. I nerazzurri valutano il clamoroso colpo e il Bologna guarda alle contropartite.