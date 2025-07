Il calciomercato Bologna ha aggiunto Lorenzo Pirola e Mohammed Salisu tra gli obiettivi in difesa. Junya Ito esperienza per la fascia sinistra

Calciomercato Bologna News: Junya Ito l’esterno in sconto

La squadra di Vincenzo Italiano si è buttata nuovamente sul mercato dopo che ha concluso la cessione di Beukema al Napoli e ha iniziato le trattative con partenopei e altre squadre europee per vendere Ndoye, la richiesta del tecnico è di avere un’alternativa per ognuno dei titolari così da avere più alternative possibile per le tre competizioni in cui saranno coinvolti. Il calciomercato Bologna ha le necessità di acquistare un difensore centrale che si giocherà con Casale e Vitik un posto da titolare vicino a Lucumì, e poi un esterno che possa avere un costo inferiore a quelli già contattati per sostituire lo svizzero.

Per il reparto offensivo un’opzione del calciomercato Bologna, con un costo limitato, è l’esterno giapponese di trentadue anni Junya Ito che gioca nello Stade Reims con cui lo scorso anno ha realizzato 4 gol e 5 assist in 32 partite in Ligue 1 che però non hanno impedito alla squadra di retrocedere perdendo la doppia sfida nei playout. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2026 e quindi il suo prezzo di 10 milioni potrebbe essere abbassato della metà anche per la possibile volontà del giocatore di lasciare la squadra dopo la sua retrocessione in Ligue 2 e la possibilità offerta dal Bologna di giocare in Europa.

Calciomercato Bologna News: Lorenzo Pirola e Mohammed Salisu due nuove possibilità in difesa

Per la difesa invece i nomi che il calciomercato Bologna ha seguito in questi mesi sono molteplici e in questi giorni potrebbero aggiungersene altri due, tra questi il preferito sarebbe Lorenzo Pirola, classe 2002 di proprietà dell’Olympiacos che lo ha acquistato la scorsa estate dalla Salernitana e con cui ha vinto l’ultimo campionato greco. La richiesta dei biancorossi è intorno ai 10 milioni, cifra che con la cessione del difensore olandese i rossoblù potrebbero investire senza particolari problemi, riportando in Italia un giocatore nel giro della Nazionale Under 23.

Il secondo giocatore per cui il Bologna ha chiesto informazioni per sostituire Beukema è Mohammed Salisu, ventiseienne ghanese che veste la maglia del Monaco con cui quest’anno ha giocato solamente 15 partite segnando 1 gol avendo perso il suo ruolo da titolare che aveva ottenuto dopo il suo acquisto. Il costo dell’ex Southampton è maggiore, vicino ai 15 milioni, ma la sua volontà di tornare a giocare con continuità potrebbe spingere i monegaschi ad abbassare le loro richieste e accettare anche un’offerta più bassa da parte dei rossoblù.