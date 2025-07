Il calciomercato Bologna cerca un centrocampista e la scelta è tra Tommaso Pobega e Adam Gnezda Cerin. Omar Alderete può essere un obiettivo in difesa

Calciomercato Bologna News: Omar Alderete un difensore d’esperienza

Sartori ha deciso di mettere in stallo la ricerca di un esterno offensivo fino a che non verrà trovata una soluzione definitiva per Ndoye, che sia la cessione o la sua permanenza in rossoblù, nel frattempo quindi le attenzioni del direttore sportivo si sono spostate sul centrocampo che potrebbe aver bisogno di un rinforzo e sulla difesa dove mancano ancora un terzino e un centrale.

Per la fascia destra il calciomercato Bologna è tornato a bussare alla porta del Napoli per chiedere il cartellino di Zanoli, situazione che potrebbe portare al suo inserimento nella trattativa per lo svizzero.

Per il difensore centrale invece la dirigenza rossoblù non ha ancora trovato il profilo adatto in quanto il tecnico non ha ancora le idee chiare se puntare sul nuovo acquisto Vitik in coppia con Lucumi o richiedere un giocatore di livello superiore, dando al ceco il compito di essere il primo tra le alternative.

Nel caso in cui la fiducia nell’ex Sparta Praga sia confermata il Bologna potrebbe provare ad acquistare Omar Alderete, ventottenne paraguaiano del Getafe che ha un valore di 10 milioni ma che potrebbe essere lasciato partire anche con un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Bologna News: a centrocampo il ritorno di Tommaso Pobega o il prestito di Adam Gnezda Cerin

Per il centrocampo invece il calciomercato Bologna cercherà di riportare in rossoblù un giocatore che ha già avuto esperienza sotto la guida di Vincenzo Italiano e che di conseguenza non abbia problemi ad integrarsi nel gioco rossoblù, la scelta di Sartori è stata Tommaso Pobega che nel Milan non avrà molto spazio se non come jolly di Allegri per tutte le posizioni.

Il ragazzo potrebbe fare ritorno dopo la scorsa stagione e andare ad allungare la lista di giocatori in quel ruolo e portare caratteristiche come gli inserimenti e la forza fisica che lo renderebbero il perfetto sostituto di Ferguson.

Se però il nuovo allenatore rossonero dovesse decidere di trattenere il giocatore per averlo come jolly nella sua rosa il Bologna potrebbe provare a concludere l’acquisto del ventiseienne sloveno Adam Gnezda Cerin, giocatore del Panathinaikos che però non sembra più rientrare nei piani della squadra greca.

Lo scorso anno ha giocato 35 partite tra campionato greco e Conference League, dove ha dovuto sfidare anche la Fiorentina, riuscendo anche a realizzare 2 gol, il prezzo sarebbe di 5 milioni ma i rossoblù proveranno a trattare per un prestito secco o con diritto di riscatto.