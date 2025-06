Il calciomercato Bologna vuole acquistare Ciro Immobile per allungare la lista degli attaccanti. Oussama El Azzouzi verso il prestito in Serie B

Calciomercato Bologna News: Ciro Immobile nuovo obiettivo in attacco

Uno degli obiettivi della squadra rossoblù per la sessione estiva dei trasferimenti è l’attacco dove però il primo nome seguito è saltato per la sua decisione di approdare un’altra squadra di Serie A, concorrente degli emiliani per uno dei posti che qualificano alle competizioni europee.

Il calciomercato Bologna dovrà quindi trovare un possibile sostituto su cui puntare per l’attacco oltre a lavorare per gli acquisti che serviranno a Vincenzo Italiano per migliorare la stagione appena passata e a cercare le soluzioni migliori per i giocatori in uscita per il troppo poco spazio trovato negli ultimi anni.

Il prescelto per prendere il ruolo di terzo attaccante in rosa, che sembrava potesse essere di Dzeko, potrebbe essere Ciro Immobile, il trentacinquenne ex capitano della Lazio ha espresso la sua voglia di tornare in Italia nonostante la buona stagione con il Besiktas nella quale ha segnato 19 gol e fornito 4 assist in 41 partite stagionali.

Il suo contratto è in scadenza e per questo il Bologna spera di riuscire a spendere il meno possibile per riportare l’italiano in Serie A e fargli occupare un ruolo sulla carta marginale, alle spalle di Castro e Dallinga, ma che potrebbe rivelarsi importante.

Calciomercato Bologna News: Oussama El Azzouzi vola in Serie B

I partenti nel calciomercato Bologna potrebbero essere diversi ma tra i profili meno importanti in uscita dovrebbe esserci il marocchino Oussama El Azzouzi, il centrocampista ventiquattrenne infatti in questi ultimi due anni ha ottenuto pochissime presenze sia con Thiago Motta che con Vincenzo Italiano, complici anche i diversi infortuni subiti. Quest’anno ad esempio il tecnico ex Fiorentina gli ha concesso di giocare solamente 2 partite in Serie A e 1 in Coppa Italia, il suo valore ora è intorno ai 1,5 milioni e per garantirgli un minutaggio potrebbe essere spedito in prestito in Serie B al Palermo.

Per sostituirlo, almeno nel numero in rosa, i rossoblù stanno seguendo la situazione di Salvatore Esposito, uno dei migliori giocatori dell’ultima edizione della Serie B ma che dopo essere stato sconfitto nella finale playoff sembra non essere disposto a ributtarsi nella lotta verso la Serie A. Il giocatore bianconero però è seguito da diverse squadre, Parma, Palermo e Besiktas su tutte e gli emiliani non sono disposti a spendere più di 7 milioni per il cartellino del ragazzo visto che il ruolo di titolari sarà già diviso da due giocatori tra Freuler, Aebischer e Ferguson.