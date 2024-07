Calciomercato Bologna news/ Sartori cerca il dopo Calafiori: quattro difensori nel mirino (5 lugli0 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, APRE LA RICERCA DEL SOSTITUTO DI CALAFIORI

Rimane soltanto questione di ore il passaggio di Riccardo Calafiori all’Arsenal e Sartori dovrà impegnarsi nel calciomercato Bologna per sostituirlo al meglio e non far rimpiangere l’assenza dell’ex Roma e Basilea che si è messo in mostra in nazionale. L’Arsenal preleverà Calafiori per una cifra intorno ai 50 milioni di euro con il Bologna che dovrà versare nelle casse del Basilea il 50% del ricavato dalla cessione e andare a cercare un nuovo difensore per la rosa di Vincenzo Italiano. Dopo la scorsa stagione, Jhon Lucumì e Sam Beukema hanno ampiamente dimostrato di meritarsi il posto da titolari nel Bologna tanto da convincere spesso Thiago Motta di lasciare in panchina lo stesso Calafiori e, in questa situazione di calciomercato, anche il lavoro di Sartori sarà più semplice e con meno pressione. Per sostituire Riccardo Calafiori, il Bologna sta approfondendo il discorso con quattro difensori in particolare ed un occhio di riguardo verso la Serie A per trovare il giusto mix di esperienza e utilità all’interno del progetto.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, SONO QUATTRO I PREFERITI DI SARTORI

Il preferito per il calciomercato Bologna è Marin Pongracic del Lecce che arriva da un buon Europeo giocato da titolare nella sua Croazia e, soprattutto, da una stagione di altissimo livello in Puglia che lo ha rilanciato dopo anni di delusione. Sempre dalla Serie A è molto gradito anche il nome di Jaka Bijol dell’Udinese anche lui impegnato ad Euro2024 ed anche lui protagonista di un’ottima stagione in Friuli nonostante un infortunio che gli ha fatto saltare diversi mesi di campionato. Sartori guarda anche all’estero per il post Riccardo Calafiori con Leonardo Balerdi e Diogo Leite sulla lista dell’ex ds dell’Atalanta che vorrebbe consegnare ad Italiano un difensore abile nell’uno contro uno e capace di comandare la difesa.











