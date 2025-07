Calciomercato Bologna News: i felsinei sarebbero molto vicini a chiudere per Federico Bernardeschi, appena svincolatosi dal Toronto FC.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS: ARRIVA BERNARDESCHI

Il calciomercato Bologna si prepara ad accogliere il suo numero 10. Sono giorni davvero importanti per la società felsinea, che in questo momento sembra voler puntellare la rosa con veterani di grande esperienza e qualità: dopo Ciro Immobile, Giovanni Sartori è pronto a chiudere per Federico Bernardeschi.

Calciomercato Bologna News/ Solet possibile soluzione in difesa, Italiano chiede Mandragora

Lo avevamo accennato giusto ieri: in caso di addio di Dan Ndoye, cercato fortemente dal Napoli, il Bologna avrebbe virato sul carrarese e sembra che nelle ultime ore sia arrivata un’accelerata importante, favorita anche dalla fine dell’avventura con il Toronto FC.

Bernardeschi ci era arrivato nel 2022, dopo cinque stagioni con la Juventus; in breve tempo è diventato un idolo della tifoseria canadese, contando tutte le competizioni ha segnato 26 gol in 99 partite e ha avuto un ottimo impatto nella MLS.

Calciomercato Bologna News/ Il colpo Immobile ad un passo: si può chiudere già lunedì! (oggi 29 giugno 2025)

Un campionato che sicuramente è ancora in divenire (possiamo dire così) ma comunque anche in ascesa, e che ha permesso a Bernardeschi di ritrovare se non altro quella serenità che pareva aver perso in bianconero, forse per un rapporto non esaltante con Massimiliano Allegri.

BERNARDESCHI NUOVO SIMBOLO DEL BOLOGNA

Il calciomercato Bologna punta allora ai colpi “vintage”, ed è giusto così: vanno bene i giovani da valorizzare e il progetto futuribile ma, arrivati alla seconda qualificazione consecutiva alle coppe e con una Coppa Italia in bacheca, adesso la società deve anche pensare a fidelizzare i risultati e con Bernardeschi può piazzare un affare non solo “mediatico” ma anche di valore, perché tra Fiorentina e Juventus il toscano ha giocato 206 partite in Serie A (22 gol, forse qui si sarebbe potuto fare meglio) ma ha anche 31 presenze in Champions League (18 in Europa League) e 39 in nazionale.

Calciomercato Bologna News/ Tarreaga e Zanotti completano difesa, Mavididi nuovo attaccante (25 giugno 2025)

Un calciatore che a 31 anni può ancora offrire parecchio, e che appunto sarebbe pronto a vestire la maglia numero 10: con Ciro Immobile potrebbe formare un ottimo asse anche per guidare i giovani, come ruolo sarebbe impiegato prevalentemente sulla corsia (da valutare se destra o sinistra, ricordando la presenza di Riccardo Orsolini) o magari come trequartista alle spalle del centravanti nel 4-2-3-1, che è il modulo di riferimento di Vincenzo Italiano. In queste ore il calciomercato Bologna sta provando a definire il colpo Bernardeschi, a breve potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca per il classe 1994 che tornerebbe così in Italia dopo tre anni.