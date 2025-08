Calciomercato Bologna news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. La situazione per Miller e Heggem 5 agosto 2025

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, DIETRO HEGGEM O LEYSEN

Il Bologna si sta muovendo in questa finestra di calciomercato estivo al fine di organizzare una squadra capace di competere sia in Italia che a livello internazionale nella prossima stagione. Dopo l’esperienza maturata in Champions, i rossoblu disputeranno infatti l’Europa League nella nuova annata e servono rinforzi per poter puntare in alto.

Diretta/ Bologna Levadiakos (risultato finale 3-2): doppietta di Immobile! (oggi 2 agosto 2025)

I Felsinei, oltre ad essersi aggiudicati alcuni elementi utili alla causa, hanno anche completato qualche operazione in uscita salutando giocatori importanti come Ndoye e Beukema. Se teniamo conto dell’addio di quest’ultimo, passato al Napoli, non si può certo evitare di sottolineare la necessità di aggiungere qualcosa al proprio reparto arretrato.

Calciomercato Serie A News/ Everton su Diao, per la difesa l’Udinese sceglie Omari (30 luglio 2025)

I calciatori seguiti dai dirigenti bolognesi per la difesa non mancano a partire da Torbjorn Heggem, di proprietà del West Bromwich Albion fino al 2027. Nonostante il nono posto finale ottenuto nella Serie B inglese, il norvegese ha saputo distinguersi collezionando quarantacinque apparizioni, impreziosite pure da un gol e due assist, nella passata stagione.

Secondo i rumors, Heggem sarebbe vicino al trasferimento al Bologna e potrebbe mettersi agli ordini di mister Italiano a cavallo di questa e la prossima settimana. Se Di Vaio ed i suoi collaboratori non dovessero portare a termine l’operazione, un’alternativa è rappresentata da Fedde Leysen della Royale Union Saint-Gilloise sebbene la richiesta da 8/10 milioni di euro dei belgi sia lontana dai cinque milioni più bonus proposti dagli emiliani.

Calciomercato Bologna News / Miller la priorità per il centrocampo, si cerca il post Ndoye (29 Luglio 2025)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, MILLER CONTESO AI GRANATA

La difesa non è l’unica zona del campo che preoccupa il Bologna in fase di calciomercato. I Peltroniani pensano pure ad un’aggiunta alla linea mediana ed in questo caso il profilo seguito con maggiore interesse è quello di Lennon Miller. Il diciottenne, in scadenza di contratto nel 2026 e dunque tra meno di un anno con il Motherwell, ha già esordito in Nazionale maggiore affrontando in amichevole l’Islanda prima ed il Liechtenstein poi all’inizio dello scorso mese di giugno a dimostrazione del suo talento.

Gli Steelmen stanno discutento con il Bologna per la cessione del classe 2006, accostato anche al Torino ed all’Udinese, a fronte di una richiesta da sei milioni di euro per convincersi a liberarlo. La distanza che separa le parti dal raggiungimento di un accordo è di appena un milione e la sensazione è che l’affare possa concretizzarsi durante i prossimi contatti. Lo scorso anno Miller ha siglato quattro reti e ben otto assist in trentanove apparizioni con la squadra con cui è cresciuto pure a livello giovanile.