Calciomercato Bologna News: Sven Mijnans un nuovo olandese per Italiano

Il calciomercato Bologna è diviso tra le potenziali offerte di mercato che arriveranno per i suoi giocatori e le operazioni in entrata che potrebbero essere fatte per sostituirli o per rinforzare la rosa, come promesso a Vincenzo Italiano quando è stato convinto a firmare per rinnovare il contratto e rimanere alla guida dei rossoblù. L’obiettivo è sicuramente rinforzare il centrocampo e il reparto offensivo mentre le operazioni in difesa verranno portate a termine solo in caso di cessioni più o meno importanti, tecnico e società però lasceranno lavorare Sartori con il massimo dell’autonomia e della fiducia.

Il primo giocatore che potrebbe arrivare arriva dall’Olanda nell’asse che negli ultimi anni ha portato tanti giocatori a vestire la maglia rossoblù, quella con l’AZ Alkmaar, la squadra biancorossa è una fucina di talenti che nelle ultime sessioni sta vendendo per cifre importanti. Questa estate il Bologna vorrebbe acquistare da loro il venticinquenne olandese Sven Mijnans, trequartista o mezzala d’inserimento che quest’anno ha giocato 44 partite in tutte le competizione contribuendo con 11 gol e 8 assist, la sua valutazione poi non è proibitiva visto che con 10 milioni potrebbe essere conclusa.

Calciomercato Bologna News: Mario Mitaj per la fascia sinistra

Nonostante la difesa non sia il primo interesse del calciomercato Bologna le voci sul possibile addio di diversi giocatori non si fermano portando Sartori ad anticipare gli avversari e a bloccare alcuni profili che potrebbero essere i sostituti dei partenti. Il primo che dovrebbe lasciare l’Emilia è Lykogiannis che è corteggiato da diverse squadre greche ed è pronto ad accettare le loro offerte, al suo posto il profilo che si cercherà di aggiungere alla rosa è quello di Mario Mitaj, terzino albanese classe 2003 del Al-Ittihad, il suo valore è di 5 milioni ma potrebbe essere difficile trovare un accordo per l’ingaggio.

L’interesse più importante da parte di altre squadre però lo hanno attirato Lucumì e Beukema che potrebbero avere l’occasione di andare a giocare in top club del nostro campionato e puntare alla vittoria dello scudetto, la richiesta del Bologna è alta ma certamente la cessione non è impossibile. Per sostituirli sono tanti i profili che Sartori e il suo team stanno valutando ma l’ultimo che si è aggiunto all’elenco è Jay Idzes, difensore centrale indonesiano di venticinque anni di proprietà del Venezia che chiede almeno 5 milioni per il suo trasferimento.