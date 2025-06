Il calciomercato Bologna news ha scelto Oumar Solet se parte un difensore. Rolando Mandragora piace a Vincenzo Italiano

Calciomercato Bologna News: Italiano vuole riabbracciare Rolando Mandragora

Nella giornata di oggi la società rossoblù ha salutato tre dei suoi giocatori che nella scorsa stagione hanno aiutato a raggiungere la qualificazione in Europa League e la vittoria della Coppa Italia ma che non sono stati confermati anche per il prossimo anno per diversi motivi, il costo del riscatto o le richieste economiche. Il calciomercato Bologna ha sempre l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per lotta europea ma farlo in una maniera sostenibile con la cessione di giocatori importanti per grandi cifre e acquistando giocatori giovani che possano crescere alle spalle dei titolari.

Uno dei giocatori che ha lasciato Bologna è Tommaso Pobega il cui riscatto era considerato troppo alto, ora il centrocampo rossoblù è composto da Aebischer, Ferguson Freuler e Moro ma il tecnico Vincenzo Italiano ha richiesto che si aggiunga anche uno dei giocatori che con lui ha avuto la prima grande occasione.

Si tratta di Rolando Mandragora, ventottenne della Fiorentina che quest’anno è sceso in campo in 29 partite segnando 4 gol e fornendo 2 assist, il prezzo è di circa 15 milioni ma i viola difficilmente lo lasceranno andare essendo uno dei perni della squadra.

Calciomercato Bologna News: Oumar Solet copre la partenza di Beukema o Lucumi

Il grande protagonista del calciomercato Bologna è poi la difesa dove Lucumi e Beukema sono seguiti da diversi top club italiani e non solo e potrebbero servire per portare una grossa cifra nelle tasche degli emiliani che possa poi essere reinvestita per altri giocatori.

I profili attenzionati da Sartori sono moltissimi e tutti di primissimo piano ma negli ultimi giorni la scelta definitiva sembra essere stata fatta e dovrebbe vedere la sostituzione di uno dei due titolari, in caso di partenza, con il francese Oumar Solet, venticinquenne dell’Udinese che fino ad un mese fa sembrava essere obiettivo di tutte le big di Serie A.

Nello stesso momento però il calciomercato Bologna attende l’arrivo di un rinforzo in attacco che ormai è certo sarà l’ex Lazio Ciro Immobile che ha deciso di chiudere in anticipo il suo rapporto con il Besiktas per tornare in Italia, sia per stare più vicino alla sua famiglia che per dimostrare di poter essere ancora un attaccante di quel livello.

L’attaccante arriva in rossoblù per essere il terzo attaccante e partendo dietro nelle gerarchie rispetto a Castro e Dallinga ma se riuscirà a dimostrare di essere ancora ai livelli biancocelesti potrebbe scalzare i due e prendersi il ruolo da titolare.