Il calciomercato Bologna pesca in Belgio dove piacciono Franjo Ivanovic per l'attacco e Hugo Siquet come nuovo terzino destro

Calciomercato Bologna News: Hugo Siquet il futuro della fascia destra

I rossoblù sono una delle squadre italiane che si è più mossa in questa sessione estiva dei trasferimenti sia in entrata che soprattutto in uscita dove oltre ad aver perso diversi giocatori per la scadenza di contratto o per la fine del prestito, ha concluso la cessione di una delle colonne portanti della squadra ed è vicina a farlo anche con una seconda.

Il calciomercato Bologna e in particolare Sartori ora dovranno chiudere alcuni acquisti e hanno individuato nel mercato belga una fucina di talenti che possono essere acquistati per una cifra importante ma non esagerata per poi essere lanciati in Serie A.

Un ruolo dove gli emiliani non si sono ancora mossi nonostante la carenza di giocatori è il terzino destro che ad oggi vedrebbe giocare come titolare De Silvestri, visto che Posch difficilmente potrà rimanere in rossoblù o essere utilizzato in quella zona di campo per le scelte tattiche di Italiano.

Gli occhi della dirigenza si sono quindi spostati su Hugo Siquet, terzino destro classe 2002 belga che gioca per il Club Brugge e che ha un costo che si dovrebbe aggirare sui 10 milioni, ha caratteristiche di grande spinta sulla fascia destra ma con ottime capacità anche difensive e può quindi essere il giocatore perfetto.

Calciomercato Bologna News: Franjo Ivanovic se parte un attaccante

A sorpresa poi il calciomercato Bologna sta mettendo gli occhi anche su un altro attaccante centrale, probabilmente per alcune voci che vedono il trasferimento di uno tra Castro o Dallinga, anche in questo caso l’obiettivo è un calciatore della Jupiler Pro League che lo scorso anno ha alzato il trofeo con la sua squadra.

Si tratta di Franjo Ivanovic, attaccante croato di ventuno anni che gioca nell’Union Saint-Gilloise con cui ha segnato 16 gol in 34 presenze, che ha un costo tra i 15 e i 20 milioni e che può essere schierato anche dietro alla punta e come esterno sia a destra che a sinistra.

Alla dirigenza del Bologna poi piace anche un altro compagno di squadre del croato, il ventiduenne difensore centrale belga Fedde Leysen che l’ultimo anno ha giocato 28 partite quasi tutte come titolare, ora ha il contratto in scadenza nel 2026 e la squadra di Bruxelles non gli ha ancora proposto un rinnovo portando i rossoblù a presentare un’offerta di 2 milioni.

Il ragazzo potrebbe prendere il posto di Beukema diventando il compagno di reparto di Lucumì o una sua alternativa essendo anche lui di piede mancino o ancora un titolare in coppia con Vitik in caso il colombiano venga ceduto in Inghilterra.