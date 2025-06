Stephy Mavididi può essere il primo acquisto del calciomercato Bologna. Mattia Zanotti e Cesar Tarreaga i nuovi nomi per la difesa

Calciomercato Bologna News: Stephy Mavididi per la fascia sinistra

Il calciomercato Bologna potrebbe cambiare da un momento all’altro se dovesse essere conclusa la cessione di alcuni dei giocatori cardine della squadra che negli ultimi due anni è riuscita a qualificarsi per due volte alle competizioni europee e a portare a casa una Coppa Italia che mancava da 51 anni. Gli obiettivi di Sartori rimangono quindi principalmente in difesa dove manca un terzino destro e dove è necessario l’arrivo di un centrale che sostituisca i partenti o quelli che non rientrano più nei piani dell’allenatore, per poi concentrarsi sull’attacco.

Calciomercato Genoa News/ Vasquez nuovo obiettivo della Roma, Frendrup vicino al Real Betis!

Nel reparto offensivo è ormai certa la partenza di Dan Ndoye il cui futuro è diviso tra Borussia Dortmund e Napoli e che soprattutto porterebbe nelle tasche dei rossoblù una cifra importante tra i 30 e i 40 milioni da poter reinvestire nel mercato per un giocatore che possa prendere il suo posto.

Il sostituto dello svizzero potrebbe essere Stephy Mavididi, esterno inglese di ventisette anni che gioca nel Leicester City con cui quest’anno ha giocato 30 partite segnando 4 gol e fornendo 1 assist, il suo valore è di 10 milioni ma il suo prezzo potrebbe scendere vista la retrocessione delle foxes.

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score gironi E, F (3^ giornata, 25-26 giugno)

Calciomercato Bologna News: Mattia Zanotti e Cesar Tarreaga i nuovi giovani difensori

I nuovi obiettivi in difesa del calciomercato Bologna invece sono due e per due ruoli differenti, infatti la squadra di Italiano a fine stagione ha perso Davide Calabria, che è stato lasciato andare via in seguito alla scadenza del suo contratto, lasciando i rossoblù con il solo De Silvestri disponibile per quel ruolo. Chi potrebbe diventare il nuovo proprietario di quella zona di campo è Mattia Zanotti, terzino destro classe 2003 che veste la maglia del Lugano, quest’anno ha giocato 41 partite nelle quali ha fornito 11 assist e segnato 2 gol, il prezzo fatto dagli svizzeri è di 15 milioni che i rossoblù potrebbero accettare di pagare per averlo.

Calciomercato Serie B News/ Pescara su Rafia, Bardi il nuovo portiere per il Bari (25 giugno 2025)

Infine il Bologna ha messo gli occhi su un nuovo nome per il difensore centrale visto che uno dei 4 già presenti in rosa potrebbe partire, che sia uno dei titolari pronto al salto in una delle big del campionato, o uno dei sostituti pronto a trovare più spazio in altre realtà, dentro o fuori il nostro campionato. Il nuovo profilo che piace a Sartori è Cesar Tarreaga, difensore centrale ventiduenne di proprietà del Valencia con cui ha esordito quest’anno ne La Liga collezionando 34 presenze arricchite da 2 gol e 1 assist, il suo valore è di 10 milioni ma la richiesta degli andalusi potrebbe essere superiore.