Calciomercato Bologna, il club felsineo lavora per rinforzare la rosa e ci sono diversi nomi nel mirino del club rossoblù.

Calciomercato Bologna news, rossoblù scatenati per il giocatore

Il calciomercato Bologna è tutt’altro che finito, la società rossoblù ha incassato grazie a diverse cessioni ed il club ora vuole rinforzare la rosa con giocatori di talento e al momento la priorità è trovare il sostituto di Ndoye, giocatore ceduto al Nottingham Forrest per circa 40 milioni di euro più bonus.

Diversi nomi nel mirino e al momento in pole position c’è l’esterno del Tottenham Bryan Gil, ma occhio anche alle alternative e piacciono Pepè del Porto e Diego Moreira dello Strasburgo. Tra i nomi a sorpresa attenzione anche a Schjelderup del Benfica, jolly che può giocare sia come mezzala che come esterno d’attacco. Diversi nomi sulla lista e il club farà valutazioni nelle prossime ore.

Ma il club lavora anche a centrocampo ed uno dei nomi sul taccuino di Sartori è sicuramente Asllani, giocatore che piace e che il club rossoblù lavora per chiudere in prestito con diritto di riscatto. Una trattativa possibile e nelle prossime ore l’affare potrebbe decollare vedendo anche il possibile trasferimento di Kone all’Inter.

Calciomercato Bologna news, il club lavora anche in uscita

Il calciomercato Bologna vede alcuni nomi in entrata ma anche in uscita ed il club ha perfezionato la cessione di Aebischer al Pisa, affare in prestito con obbligo di riscatto, probabilmente in caso di salvezza per il club. Al posto di Aebischer si pensa appunto ad Asllani o come alternative ad uno tra Mandragora e Nicolussi Caviglia.

Da valutare la posizione di Karlsson, protagonista nell’ultima amichevole ma comunque il cui futuro è ancora a rischio. Sul giocatore c’è l’Udinese e qualche club di Bundesliga. Oltre a lui attenzione ad Urbanski che piace al Lecce e che potrebbe partire in caso di arrivo di sostituto, il club ci pensa.

Per quel che riguarda la difesa Lucumi lavora al rinnovo di contratto con il Bologna, dopo i rumors di mercato alla fine il centrale resterà e il club ha deciso di blindarlo definitivamente. Possibile rivoluzione in difesa e il Bologna lavora ad altri nomi, è ormai ad un passo anche Zanoli per cui si attende il via libera del Napoli.