Calciomercato Bologna News: Roman Vega un giovane per la difesa

La conferma di Vincenzo Italiano sulla panchina rossoblù permette alla squadra e alla società di mantenere una continuità nel progetto che si sta costruendo ormai da qualche anno e che ha portato una qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia, che coincide anche con la qualificazione in Europa League. Il calciomercato Bologna deve ora sistemare la rosa e cercare di non perdere tutti i suoi giocatori migliori, ma nel caso dovessero arrivare offerte irrinunciabili sarà importante sostituirli con giocatori all’altezza o che possano esserlo in prospettiva.

Le operazioni che gli emiliani porteranno a termine sono legate molto a possibili cessioni che potrebbero colpire la rosa, la strategia di Sartori però sembra essere quella di affidarsi a giocatori giovani che possano crescere, in un primo momento alla spalle dei titolari per poi prenderne il posto. Esempio di ciò è la difesa dove uno tra Lucumì o Beukema potrebbe partire con l’offerta giusta, il suo posto verrebbe preso da Casale tra i titolari per poi acquistare un giovane, il preferito è Roman Vega, difensore argentino classe 2004 di proprietà dell’Argentinos Junior che ha un valore intorno ai 5 milioni.

Calciomercato Bologna News: Francisco Montoro nuovo argentino in attacco

Il calciomercato Bologna sembra poi prendere tinte albicelesti visto che anche un altro degli obiettivi arriva dall’Argentina, seguendo un’operazione simile a quella fatta nel gennaio del 2024 per Santiago Castro, giocatore che potrebbe anche lasciare l’Emilia con la giusta offerta. Il giocatore che interessa a Sartori è Francisco Montoro, attaccante o trequartista del Velez Sarsfield anche lui nato nel 2004, ha appena fatto il salto ai grandi dalla squadra giovanile ma nell’idea della dirigenza rossoblù potrebbe essere la terza punta della squadra e quindi non avere su di lui pressioni.

C’è poi l’intenzione di rinforzare il centrocampo acquistando un giocatore con caratteristiche diverse rispetto ai palleggiatori o agli incursori presenti nella rosa, il tecnico ha infatti richiesto un giocatore fisico che possa dare muscoli e presenza in fase difensiva quando dovesse essere schierato in campo. Il profilo identificato come migliore per questa esigenza è quello di Warren Bondo, il centrocampista francese di ventun anni, è arrivato al Milan a gennaio per 10 milioni ma ha trovato poco spazio, per questo potrebbe essere ceduto in prestito come fatto per Pobega.