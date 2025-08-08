Calciomercato Bologna news: con il Napoli, oltre all'arrivo dell'esterno, potrebbero esserci altri discorsi legati stavolta a Fabbian (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, FABBIAN PUÒ PARTIRE

Il calciomercato Bologna trova l’accordo definitivo per Zanoli dal Napoli superando la Fiorentina. L’ex esterno del Genoa si vestirà nuovamente di rossoblu, ma stavolta in Emilia invece che in Liguria: affare da 6 milioni complessivi tra prestito e riscatto obbligatorio.

Da non escludere che l’affare Zanoli possa essere il preambolo per la cessione di Fabbian proprio ai partenopei. Il Napoli è alla ricerca di un sostituto di Anguissa, che partirà per la Coppa d’Africa. Ecco che dunque l’ex Inter possa rivelarsi la mezzala d’inserimento per eccellenza.

In ogni caso il Bologna con l’arrivo di Zanoli ha chiuso il discorso corsia laterale destro, che attualmente vede anche Holm e De Silvestri. Quest’ultimo ha soffiato però da poco 37 candeline mentre l’ex Atalanta e Spezia non ha sempre assicurato garanzie.

CALCIOMERCATO BOLOGNA, IDEA IN SCADENZA

Il calciomercato Bologna deve però anche trovare il sostituto di Ndoye. Lo svizzero è andato al Nottingham Forest per oltre 40 milioni, un capolavoro degli emiliani che hanno reso l’esterno un calciatore appetibile anche alla Premier League.

Detto ciò bisognerà cercare qualcuno che in campo possa sostituirlo, senza lasciare un vuoto che potrebbe cosare caro. Il nome in pole è quello di Gil: il calciatore del Tottenham è reduce dal prestito al Girona ed è in scadenza a giugno 2026.

Si era parlato a centrocampo anche di Pessina del Monza, anche se ad oggi queste voci sono state smentite. Il centrocampista, spesso alle prese con infortuni. Dunque al momento non c’è stata alcuna trattativa col club brianzolo, retrocesso in B insieme a Empoli e Venezia.

