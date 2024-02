Calciomercato Cagliari, le pagelle/ Voto: 5,5 bene ma non benissimo

CALCIOMERCATO CAGLIARI: GLI ACQUISTI

Il calciomercato del Cagliari non è stato brillante, le idee su dove intervenire c’erano ma purtroppo si è dovuto ripiegare su delle scommesse, Gaetano e Yerri Mina sono due profili interessanti per la trequarti, ma non sono in grado sulla carta di portare alla salvezza una squadra che in questo momento ha il serio rischio di tornare in Serie B.

I tifosi sardi dovranno affidarsi alle mani di Ranieri per evitare la serie cadetta, magari è stato proprio lui a consigliare i due acquisti. Dopotutto quello che mancava a questa squadra era proprio un po’ di fantasia a centrocampo e questi due innesti potrebbero essere molto utili.

CALCIOMERCATO CAGLIARI: LE CESSIONI

Andando ad analizzare le cessioni del Cagliari, possiamo dire che non è brillato neanche sotto questo punto di vista. Giocatori giovani che vanno a farsi le ossa e poi il vuoto, certo già aver trattenuto pezzi importanti come Oristanio (si vociferava che l’Inter lo rivolesse dal prestito) è già un lusso, ma adesso con l’arrivo di Gaetano gli spazi in quella zona del campo sono ridotti.

Magari serviva impegnarsi un po’ di più nel cedere un pezzo importante ma non determinante, ad esempio Luvumbo e prendere cosi un giocatore più esperto in grado di aiutare Ranieri nella corsa al mantenere la categoria.

CALCIOMERCATO CAGLIARI, GIUDIZIO FINALE: BENINO

Forse gli uomini mercato del Cagliari avrebbero potuto operare meglio ma le condizioni non erano delle migliori: un budget limitato e si poteva intervenire di fatto su poche zone del campo. Questo però ci lascia scettici sull’obiettivo stagionale dei sardi ovvero mantenere la categoria. Sarebbe servito qualche acquisto più mirato.

Qualche giocatore (anche in prestito) più esperto sarebbe stato fondamentale per riuscire a reggere la pressione del momento di classifica delicato e a dare più forza mentale alla squadra, invece con giovani e scommesse si rischia di perdere la Serie A.











