Calciomercato Cagliari News: Antoine Makoumbou può lasciare per la Turchia

I sardi hanno scelto oggi il tecnico che li guiderà nella prossima stagione, a meno di clamorosi cambi nelle prime giornate di campionato, la scelta è ricaduta su Fabio Pisacane, ex giocatore rossoblù oltre che allenatore della squadra Primavera, con cui in questa stagione ha conquistato la Coppa Italia di categoria.

Il calciomercato Cagliari ora che ha il suo nuovo allenatore può dedicarsi alla scelta dei giocatori da acquistare e quelli che possono essere ceduti per fare cassa, visto che l’obiettivo è sempre lo stesso, riuscire a salvarsi possibilmente senza troppe fatiche.

A questo proposito c’è un giocatore che più di altri ha attirato l’interesse di diversi club e si tratta di Antoine Makoumbou, centrocampista congolese di ventisei anni che ha partecipato a 33 partite in stagione e realizzato anche 3 assist nonostante abbia caratteristiche principalmente difensive.

Le squadre che hanno offerto 5 milioni per il suo ingaggio giocano entrambe nello stesso campionato, la Super Lig, e si tratta del Samsunspor, arrivata terza in questa stagione, e dell’Eyupspor, rivelazione del campionato allenata dall’ex campione dell’Atletico Madrid Arda Turan.

Calciomercato Cagliari News: chiesto il prestito di Albian Hajdari

Non ci sono solo cessioni per il calciomercato Cagliari ma si cercano anche opportunità in entrata, una delle intenzione sembrerebbe quella di rinforzare il reparto difensivo andando ad acquistare delle riserve che possano impensierire i titolari nella loro posizione, questi profili poi devono essere giovani così da poter essere coltivati per il futuro. A queste caratteristiche corrisponde Albian Hajdari, difensore classe 2003 svizzero del Lugano con cui è sceso in campo in 30 partite segnando anche 1 gol, il prezzo è molto elevato 15 milioni e in più su di lui c’è l’interesse della Lazio.

C’è poi da capire chi si prenderà sulle spalle il peso dell’attacco rossoblù visto che Piccoli sembra destinato a tornare all’Atalanta per poi volare a Genova a vestire la maglia del grifone per una cifra intorno ai 15 milioni, la prima scelta della dirigenza sembrerebbe essere Sanabria ma il direttore sportivo dei sardi ha vagliato anche altre possibilità. Una di queste vedrebbe la richiesta del prestito di Francesco Pio Esposito ma che risulta difficile vista la volontà dell’Inter di tenerlo come quinti attaccante, un’alternativa potrebbe essere Pinamonti che però è diviso tra la permanenza a Sassuolo e il trasferimento all’Udinese in caso di cessione di Lucca.