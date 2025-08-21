Il calciomercato Cagliari sogna l'acquisto di Myron Boadu dopo l'addio di Piccoli mentre Marco Palestra è il profilo per sostituire Zortea

Calciomercato Cagliari News: Marco Palestra nuove prestito sulla fascia destra

Nonostante sia vicina la chiusura di questa finestra dei trasferimenti il calciomercato Cagliari ha chiuso una cessione importante, quella del suo attaccante titolare e bomber Roberto Piccoli che si legherà alla Fiorentina dopo il pagamento di 25 milioni per il cartellino dell’attaccante.

L’obiettivo della dirigenza sarda in questo momento è quindi quello di sostituire l’ex Atalanta con un nuovo giocatore che sarà poi affiancato dagli altri acquisti nel reparto offensivo che andranno a costruire il 4-2-3-1 di Fabio Pisacane ma anche completare la rosa nei ruoli scoperti.

Una delle zone di campo che è rimasta scoperta è la fascia destra visto che la dirigenza ha deciso anche di portare a termine la cessione di Nadir Zortea che dopo un’ottima stagione in Sardegna andrà a vestire un’altra maglia rossoblù, quella del Bologna con cui potrà giocare anche l’Europa League.

Al suo posto il Cagliari vorrebbe aggiungere un altro giocatore della scuola Atalanta, ovvero il classe 2005 Marco Palestra per cui però la Dea accetta solamente un prestito secco o al massimo un obbligo di riscatto ma per una cifra molto superiore rispetto al valore del ragazzo.

Calciomercato Cagliari News: Myron Boadu il bomber per Pisacane

Chi dovrebbe prendere il posto di Piccoli secondo le idee del calciomercato Cagliari è Myron Boadu, attaccante olandese di ventiquattro anni di proprietà del Monaco ma che da quando è arrivato in Francia dall’Az Alkmaar ha fatto fatica a trovare continuità di prestazioni e numero di gol.

Lo scorso anno è stato in prestito in Bundesliga al Bochum con cui ha segnato 9 gol in 19 partite che hanno rialzato il suo valore di mercato che ora è vicino ai 10 milioni, il suo contratto però è in scadenza nel 2026 e per questo potrebbe bastare un’offerta più bassa o un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Se però i monegaschi dovessero decidere di provare a puntare sul ragazzo nella prossima stagione i sardi cercheranno di acquistare uno dei migliori giocatori della scorsa edizione della Serie B, l’attaccante albanese di ventidue anni Cristian Shpendi di proprietà del Cesena con cui lo scorso anno ha segnato 11 gol in 34 partite.

Il giocatore sembra già pronto al salto in Serie A e il suo prezzo sarebbe intorno ai 7 milioni e l’acquisto non sarebbe più complicato dall’interesse da parte della Fiorentina che alla fine ha scelto di puntare su un altro obiettivo, proprio il bomber rossoblù.