Il calciomercato Cagliari ha scelto Matteo Cancellieri come primo nome per l'attacco. Ilario Monterisi e Giuseppe Ambrosino sono i nomi dal Frosinone

Calciomercato Cagliari News: per l’attacco si segue Matteo Cancellieri

Con il cambio della guida sulla panchina rossoblù ci saranno sicuramente anche trasformazioni nel gioco e nel modo di interpretare le partite ma soprattutto nel modulo, Pisacane infatti, nella sua esperienza nella Primavera dei sardi, si affidava ad un modulo con 4 difensori e un attacco con un tridente o con tre trequartisti alle spalle di un’unica punta. La squadra ha quindi bisogno di giocatori che possano avere quelle caratteristiche e sarà compito del calciomercato Cagliari individuare e portare in Sardegna i giocatori che meglio possano interpretare il nuovo gioco.

Uno dei giocatori che potrebbe avere un ruolo importante nel nuovo modulo di Fabio Pisacane è Matteo Cancellieri, esterno o attaccante di ventitré anni di proprietà della Lazio ma che nell’ultima stagione è stato in prestito al Parma con il quale ha giocato 27 partite segnando 3 gol. I biancocelesti chiedono almeno 5 milioni per la sua cessione ma il Cagliari cercherà di ottenere un prestito, magari con anche il diritto di riscatto, come fatto dagli emiliani e dall’Empoli nelle ultime due stagioni, potrebbe essere il giocatore perfetto in quanto nasce come esterno destro ma può essere schierato anche come attaccante centrale in un tridente.

Calciomercato Cagliari News: Ilario Monterisi e Giuseppe Ambrosino due aggiunte dal Frosinone

Il calciomercato Cagliari poi potrebbe essere influenzato dal passato del nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi, prima di arrivare in rossoblù infatti il dirigente ha lavorato per il Frosinone e proprio da quella squadra potrebbe scegliere alcuni giocatori da acquistare per rinforzare la rosa del sardi. Il primo potrebbe essere Ilario Monterisi, difensore centrale ventunenne che già la scorsa stagione si era messo in mostra in Serie A con i gialloblù, in questa stagione invece ha avuto qualche difficoltà come tutta la squadra ma comunque ha giocato 35 partite segnando anche 1 gol.

Un altro giocatore che Angelozzi vorrebbe portare in Sardegna è Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 del Frosinone che potrebbe essere la punta che sostituirà Piccoli come riferimento finale nelle azioni del Cagliari, quest’anno in Serie B ha segnato 5 gol e fornito 4 assist ma secondo il direttore sportivo ha ampi margini di crescita. Spazio poi avranno sicuramente i ragazzi della Primavera che hanno vinto la Coppa Italia nell’ultima stagione e che, essendo conosciuti dal nuovo tecnico potrebbero essere chiamati per fare parte della prima squadra.