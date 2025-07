Calciomercato Cagliari News: Matthias Braunoder idea a centrocampo

Il calciomercato Cagliari è riuscito negli ultimi giorni a portare a termine una trattativa importantissima per un giocatore che era seguito da mezza Serie A e che il prossimo anno potrà essere un’importante arma per l’attacco rossoblù che con la conferma di Piccoli è già uno dei migliori per le squadre che lottano per la salvezza. Con questo acquisto inizia a delinearsi una squadra adatta al gioco di Fabio Pisacane ma che per essere completa necessita ancora di qualche tassello che però per essere acquistato dovrà aspettare le uscite che potranno esserci.

Come detto più volte un giocatore che ha molto mercato in Italia ma non solo è Marin per il cui addio mancano solo gli ultimi dettagli, con anche la cessione di Makoumbou il centrocampo avrà bisogno di un rinforzo e per questo la dirigenza rossoblù sta sondando il terreno per Matthias Braunoder. Il centrocampista austriaco classe 2002 è arrivato la scorsa estate al Como ma nella prima stagione in Serie A non ha trovato grande spazio, solo 8 presenze, potrebbe quindi essere girato in prestito al Cagliari per giocare e fare esperienza in una squadra che punta alla salvezza.

Calciomercato Cagliari News: operazione conclusa per Sebastiano Esposito

L’acquisto che invece il calciomercato Cagliari è riuscito a portare a termine è quello di Sebastiano Esposito, attaccante ventitreenne dell’Inter che negli ultimi anni ha girato diverse squadre in prestito, anche questa stagione non avrebbe avuto spazio in maglia nerazzurra e ha quindi deciso di accettare di lasciare la squadra che l’ha cresciuto a titolo definitivo. La trattativa si conclude con i sardi che pagano 7 milioni per il cartellino del giocatore e i nerazzurri che si riservano una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo che andrà a fare coppia con Piccoli o a giocare alle sue spalle.

Non solo Esposito però per il reparto offensivo, infatti il Cagliari ha ufficializzato l’ingaggio di Gennaro Borrelli, svincolato dopo la sua esperienza al Brescia terminata con il fallimento del club, l’attaccante arriva così alla sua prima esperienza in Serie A dove andrà ad occupare il ruolo in rosa di sostituto per Piccoli. L’attaccante venticinquenne firma un contratto di 4 anni con un’opzione per un quinto a favore della società e cercherà di mettersi a disposizione e di contribuire il più possibile con i gol, anche se non è mai stato un bomber, come dimostrano i 6 gol in 34 partite dello scorso anno.