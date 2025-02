CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS: ARRIVA COMAN!

A suo modo, quello che il calciomercato Cagliari ha annunciato negli ultimi minuti è un sorta di colpo: la società isolana infatti ha messo sotto contratto, con la formula del prestito sino al termine della stagione, Florinel Coman. D’accordo: il calciatore più famoso con questo cognome è Kingsley, passato giovanissimo nella Juventus, si è poi affermato con il Bayern Monaco segnando anche il gol decisivo nella finale di Champions League 2020, ma il suo omonimo rumeno è per il calciomercato Cagliari un acquisto che potrebbe fare la differenza nella corsa alla salvezza, perché l’esperienza non gli manca e in certi contesti potrebbe essere determinante.

Anzitutto, Florinel Coman è un esterno d’attacco: piede destro, gioca prevalentemente a sinistra e dunque con la possibilità di rientrare per calciare in porta, da questo punto di vista le cifre non mentono (72 gol in carriera con le squadre di club) ma è un elemento abbastanza versatile che può svariare anche sull’altra corsia, e all’occorrenza essere impiegato anche in qualità di prima punta. In carriera ha giocato nel Viitorul, ma soprattutto ha speso ben sette stagioni nella Steaua Bucarest, che oggi si chiama FCSB: qui Coman ha realizzato 63 gol, ha vinto la Coppa di Romania e l’anno scorso si è laureato capocannoniere del campionato rumeno.

CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS: COMAN, UN BEL COLPO PER NICOLA

Dunque il calciomercato Cagliari mette a segno un ottimo affare: non va dimenticato che Florinel Coman è un nazionale della Romania dall’ottobre 2019, quando ha fatto il suo esordio, e ha giocato con questa maglia 20 partite (con due gol) venendo anche convocato agli Europei della scorsa estate, giocando titolare due partite del girone e dunque rappresentando una soluzione di primo livello per il CT Edward Iordanescu. Dopo le stagioni nella Steaua, Coman si era trasferito in Qatar e per la precisione nell’Al Gharafa: le cose qui non sono andate benissimo e così il Cagliari ne ha approfittato, mettendolo sotto contratto.

Se si parla di Romania, gli isolani hanno già in rosa Razvan Marin, due anni in Sardegna prima di tornarvi nel 2024 dopo il biennio a Empoli; il regista della squadra di Davide Nicola potrebbe essere un elemento di grande aiuto per Coman perché conosce molto bene l’ambiente. Ora, da vedere quale collocazione tattica avrà Florinel Coman nella squadra rossoblu che va a caccia della salvezza: di sicuro però possiamo dire che almeno sulla carta si tratti di una bella operazione di calciomercato Cagliari, come sempre poi sarà il campo a dover fornire la sua risposta definitiva.