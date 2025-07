Il calciomercato Cagliari ha messo gli occhi su Antonin Barak e Silas Katompa-Mvumpa per rimpolpare il reparto offensivo

Calciomercato Cagliari News: Silas Katompa-Mvumpa l’esterno di Pisacane

La squadra sarda nelle settimane passate ha completato i riscatti di 3 importanti giocatori della rosa che lo scorso anno sono stati tra i principali protagonisti della corsa salvezza che la squadra è riuscita a concludere con una giornata di anticipo, rendendo così di poco valore l’ultima uscita contro il Napoli. Il calciomercato Cagliari però non vuole fermarsi e ha intenzione di portare a termine altri acquisti, soprattutto nel reparto offensivo che per il modulo del nuovo tecnico vedrà schierati più giocatori, ovviamente però queste operazioni in entrata potrebbero portare ad alcune cessioni anche importanti.

La prima aggiunta che Fabio Pisacane ha richiesto è quella di uno o più giocatori che possano interpretare il ruolo di esterno offensivo per essere schierati nel suo 4-2-3-1 che con la Primavera ha regalato molte sorprese e che dovrebbe essere riproposto anche il prossimo anno in prima squadra. Il nome scelto è quello di Silas Katompa Mvumpa, esterno offensivo congolese di ventisei anni di proprietà dello Stoccarda che andrà in scadenza nel 2026 e nell’ultimo anno è stato in prestito alla Stella Rossa con cui ha giocato 16 partite nella Super Liga Srbije riuscendo a realizzare 5 gol e 1 assist.

Calciomercato Cagliari News: Antonin Barak arriva in prestito

Il calciomercato Cagliari ha deciso di intraprendere una strategia di investimento su giocatori che possono essere liberati dalle loro squadre per cifre basse o anche con modalità più convenienti come il prestito, uno dei giocatori che si trova in questa situazione è il trentenne ceco Antonin Barak. L’ex Verona è tornato alla Fiorentina dopo un anno di prestito in Turchia al Kasimpasa dove è stato schierato in 22 partite riuscendo a segnare 2 gol, a Firenze non avrà spazio anche con il cambio di allenatore e per questo potrebbe essere girato in prestito ai sardi anche nella prossima stagione.

Chi invece è destinato a lasciare è il centrocampista congolese Antoine Makoumbo che verrà sostituito da Adopo, riscattato dall’Atalanta dopo il prestito dello scorso anno, il giocatore ventiseienne piace a diversi club nel campionato turco che sono pronti ad investire cifre importanti anche vicine agli 8 milioni. La squadra che più di tutte sembra non volersi far sfuggire il giocatore è il Samsunspor che il prossimo anno dovrà partecipare alle competizioni europee e che necessita di un giocatore molto fisico per il suo centrocampo, caratteristica principale del calciatore rossoblù.