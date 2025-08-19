Calciomercato Cagliari news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Vanno via anche Veroli e Bolzan 19 agosto 2025

CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS, ZORTEA VA AL BOLOGNA

Il calciomercato può regalare sorprese inaspettate ed affari lampo quando è vicino alla sua conclusione ufficiale ed in queste ore in casa Cagliari sembra essersi concretizzata un’operazione in uscita. I sardi hanno infatti trovato l’intesa con il Bologna per la cessione di Nadir Zortea, molto chiacchierato nelle ultime settimane.

Stando infatti alle indiscrezioni emerse di recente, l’esterno sembrava essere finito nel mirino della Fiorentina che avrebbe potuto rappresentare una nuova tappa nella sua carriera, compiendo anche un salto di categoria se si considera che i viola disputano quasi regolarmente pure gli impegni previsti con le competizioni internazionali.

Il classe 1999 nativo di Feltre avrà modo di calcare i palcoscenici di questo tipo nella prossima stagione ma non saranno quelli della Conference League con i toscani. La società che si è appunto aggiudicata il cartellino di Zortea è il Bologna, che si sta dunque assicurando un nuovo esterno destro da consegnare nelle mani del tecnico Vincenzo Italiano.

Il ventiseienne sta passando ai Felsinei per 7,5 milioni di euro a titolo definitivo. In una sola stagione con gli isolani Zortea è stato protagonista della salvezza raggiunta senza troppi affanni con ben sei reti e due assist all’attivo in trentacinque presenze in Serie A. Schierato pure due vole in Coppa Italia, nella stagione appena cominciata ha disputato anche i novanta minuti del turno preliminare vinto ai rigori contro l’Entella.

CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS, VIA ANCHE BOLZAN E VEROLI

Intanto il Cagliari sta portando però avanti anche due cessioni in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. I sardi, secondo i rumors, starebbero infatti per completare il trasferimento di Alessandro Bolzan, legato ai sardi fino al 2028, al Flamurtari. L’attaccante italoargentino classe 2005 originario di Montevarchi sta salutando i rossoblu a titolo definitivo per andare a giocare nella Kategoria Superiore vista lo status di neopromossa del suo prossimo club. In Primavera nella passata stagione ha collezionato undici reti e passaggi vincenti in trentanove apparizioni.

Il Cagliari si sta garantendo inoltre il 50% del ricavato dalla futura rivendita. Un altro giocatore di prospettiva che dice addio alla Sardegna è il difensore Davide Veroli. Il centrale ventiduenne sta però passando al Palermo in Serie B con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei siciliani. Lo scorso anno il classe 2003 anconetano era stato in grado di farsi apprezzare firmando un gol ed un assist nelle diciassette occasioni in cui ha giocato per la Sampdoria sempre in cadetteria.