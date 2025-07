Il calciomercato Cagliari sta trattando con il talento Semih Kiliçsoy. Michael Folorunsho è già in arrivo verso la Sardegna

Calciomercato Cagliari News: Michael Folorunsho rinforza il centrocampo rossoblù

La squadra sarda sembrava poter essere ad un passo dall’acquisto di un giovane talento italiano superando la concorrenza di diverse squadre, anche più importanti, ma nelle ultime settimane la trattativa si è pian piano raffreddata sia per il cambio nei piani della squadra proprietaria del calciatore sia per l’intenzione dei rossoblù di non aspettare troppo.

Il calciomercato Cagliari quindi sembra aver rinunciato a portare in Sardegna Sebastiano Esposito spostando i suoi interessi su un altro profilo e soprattutto dando priorità all’acquisto di un centrocampista.

La trattative che la dirigenza sarda ha concluso è l’acquisto di Michael Folorunsho, centrocampista ventisettenne di proprietà del Napoli ma che in azzurro non rimarrà, la scorsa stagione aveva finito il campionato con la maglia della Fiorentina che però aveva deciso di non riscattarlo, ecco perché ora i partenopei vogliono la cessione a titolo definitivo.

L’accordo tra le due squadre è stato raggiunto sulla base di 8 milioni con i quali il Cagliari riuscirà ad aggiungere un centrocampista muscolare che può essere impiegato sia come mediano davanti alla difesa che come trequartista.

Calciomercato Cagliari News: trattativa avanzata per Semih Kiliçsoy

Per l’attacco invece il calciomercato Cagliari sembra aver abbandonato l’idea di completare il trasferimento di Esposito per la richiesta di tempo da parte dell’Inter che cerca di inserire il giocatore nella trattativa con il Parma per l’acquisto del difensore Leoni.

La dirigenza sarda ha quindi cambiato obiettivo e la scelta dovrebbe essere ricaduta su Semih Kiliçsoy, attaccate o esterno turco classe 2005 che gioca nel Besiktas con cui la scorsa stagione ha giocato 32 partite segnando 3 gol e fornendo 4 assist, il costo è di 15 milioni ma con un prestito con diritto di riscatto i rossoblù sperano di chiudere.

Infine alcune cessioni dovranno essere portate avanti e la scelta della dirigenza dovrebbe essere quella di sacrificare il portiere titolare delle ultime stagioni, Simone Scuffet che già lo scorso anno ha finito la stagione in prestito al Napoli in uno scambio con Caprile, giocatore che la dirigenza rossoblù ha deciso di trattenere come titolare nella prossima stagione.

Il ventinovenne è seguito dal Pisa in Serie A e dalla Sampdoria in Serie B ma il Cagliari non ha ancora ricevuto nessuna offerta che possa riguardare la sua cessione, che nelle idee dovrebbe contare 2 milioni.