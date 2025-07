Il calciomercato Cagliari è pronto a dire addio a Razvan Marin, mentre in difesa si punta all'acquisto Alessandro Marcandalli

Calciomercato Cagliari News: Alessandro Marcandalli ringiovanisce la difesa

La squadra di Fabio Pisacane si appresta ad affrontare un campionato pieno di interrogativi visto l’arrivo di un nuovo tecnico e alcuni cambiamenti all’interno della rosa che nelle speranze della dirigenza aiuteranno i rossoblù a raggiungere la salvezza in maniera più semplice rispetto allo scorso anno.

Il calciomercato Cagliari però in questo momento cerca di concludere alcune cessioni dopo i tre riscatti che hanno pesato molto sulle casse della società, soprattutto per quei giocatori che nelle idee sono arrivati verso la fine della loro carriera e che possono essere sostituiti da giocatori più giovani.

Un giocatore che ha lasciato la Sardegna in queste settimane è l’argentino ex Atalanta Palomino che è arrivato alla fine del suo contratto e non ha ricevuto offerte da parte della dirigenza, la sua perdita non dovrebbe essere troppo pesante per la squadra anche per il modulo del nuovo allenatore che prevede solo due centrali che saranno Mina e Luperto.

Per allungare le opzioni a sua disposizione però i rossoblù vogliono aggiungere un giovane di prospettiva e la scelta è ricaduta su Alessandro Marcandalli, classe 2002 del Genoa che potrebbe essere acquistato in prestito o con un’offerta vicina ai 5 milioni.

Calciomercato Cagliari News: Razvan Marin prossimo sacrificato

Una delle cessioni che invece il calciomercato Cagliari potrebbe cercare di completare è quella del centrocampista Razvan Marin, dopo la cessione di Makoumbo i sardi andrebbero a rivoluzionare il centrocampo affidandosi soprattutto ad Adopo, riscattato questa estate dall’Atalanta.

Per il rumeno si sono mosse diverse squadre anche in Serie A ma la più interessata è sembrato essere l’Aris Salonicco, squadra greca che sembra disposta ad investire 5 milioni per avere un giocatore che farebbe alzare notevolmente il valore tecnico della squadra.

Continuano poi le trattative per portare in Sardegna un nuovo attaccante che arriverebbe a costo zero per fare da sostituto a Piccoli o da titolare in caso di cessione della punta che lo scorso anno è riuscita ad arrivare in doppia cifra ed è stato uno dei motivi per cui il Cagliari è riuscito a salvarsi.

Il giocatore che i rossoblù vorrebbero aggiungere alla rosa è Gennaro Borrelli che è rimasto senza squadra dopo il fallimento del Brescia e che è un’opportunità seguita anche dal Pisa e dal Torino sia per il prezzo che per i margini di crescita che ancora dimostra di poter avere.