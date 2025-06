Il calciomercato Cagliari ha deciso di cedere Simone Scuffet. Mario Rui può essere un acquisto a costo zero

Calciomercato Cagliari News: nuova opportunità in Serie A per Mario Rui

La squadra rossoblù in questi giorni ha trovato l’accordo per la rescissione con il proprio tecnico Davide Nicola che ha accettato la proposta fatta dalla Cremonese dopo la decisione dei sardi di affidare la squadra a Fabio Pisacane nella prossima stagione, dopo l’ottimo anno alla guida della Primavera. Il calciomercato Cagliari ora dovrà portare a termine alcune cessioni che si dividono tra quelle di giocatori fuori dal progetto e quelle di calciatori che per le buone prestazioni potrebbero convincere squadre importanti ad investire cifre considerevoli per averli.

Non solo le cessioni saranno protagoniste della sessione estiva dei trasferimenti e uno dei ruoli dove la squadra sarda è più attenta è quello del terzino, in particolare quello sinistro, vista la decisione di rendere Augello disponibile per la cessione con la giusta offerta. Una delle opportunità che il mercato offre è quella di contattare come sostituto dell’ex Napoli Mario Rui, terzino sinistro ormai di trentaquattro anni che è svincolato da gennaio quando ha deciso di rescindere il suo contratto con i partenopei per il minutaggio mai concessogli da Antonio Conte.

Calciomercato Cagliari News: Simone Scuffet vola in Serie B

Uno dei giocatori che invece il calciomercato Cagliari potrebbe far partire è Simone Scuffet che ritornerà dal prestito al Napoli ma che non ritroverà il suo posto da titolare visto il riscatto di Caprile che nei mesi di prestito in rossoblù aveva ben impressionato dirigenti e allenatore. L’ex Udinese potrebbe quindi lasciare la Serie A per andare a trovare spazio in una delle big del campionato cadetto dove avrà la certezza di un posto da titolare e potrà giocarsi le sue carte a aiutare a tornare in Serie A, la squadra interessata sembra essere la Sampdoria che dovrà rimpiazzare Cragno visto il suo lungo infortunio.

Per favorire la trattativa con i blucerchiati i rossoblù vorrebbero portare in Sardegna un giocatore che si è messo in mostra nell’ultima stagione e il cui cartellino è in mano proprio al club ligure, si tratta di Alessandro Pio Riccio, difensore centrale classe 2002 che quest’anno ha giocato 28 partite, comprese le due valide per la salvezza, riuscendo anche a segnare 1 gol e 1 assist. Il suo valore è intorno ai 500 mila euro e potrebbe essere la pedina di scambio per convincere i sardi a lasciar andare senza troppe difficoltà il loro portiere, che però in Liguria arriverebbe con la formula del prestito.