Il calciomercato Cagliari ancora deve entrare nel vivo ma occhio alle possibile uscite, alcuni titolarissimi possono partire a sorpresa.

Calciomercato Cagliari, il club si muove a rilento

Il calciomercato Cagliari avanza lentamente ed il club vuole rinforzare la rosa ed accontentare in tutto e per tutto le richieste del nuovo allenatore, il debuttante Pisacane e il club ha fatto qualche colpo ma lavora per rinforzare ovunque la rosa e molto è legato anche alle possibili uscite che la squadra potrebbe fare in queste settimane.

Il club sardo in queste ore sta affrontando i tedeschi dell’Hannover in amichevole ma ci sono alcuni big che potrebbero salutare in caso di buone offerte, uno su tutti il laterale Nadir Zortea, giocatore che piace molto alla Fiorentina e non solo ed è uno dei nomi per rinforzare la fascia per la Roma, un giocatore che conosce bene Giampiero Gasperini.

Dopo Folorunsho il club sardo potrebbe presto chiudere un altro colpo a centrocampo, un profilo che piace a Pisacane e che potrebbe arrivare a cifre piuttosto contenute, ovvero il regista di centrocampo Mazzitelli, giocatore che può giocare sia come mezzala che come regista, profilo che piace molto a Pisacane e in alternativa occhio ad Aebischer del Bologna.

Calciomercato Cagliari, occhio a possibili movimenti in attacco

Il calciomercato Cagliari – a prescindere dal futuro di Piccoli – potrebbe vedere alcuni movimenti per quel che riguarda l’attacco ed il club monitora la situazione di Nzola, calciatore in uscita dalla Fiorentina e che piace anche a Pisa e Cremonese. Ma è un altro l’obiettivo prioritario, un affare che al momento appare sempre più vicino e stiamo parlando di un profilo che la società monitora da diverso tempo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Cagliari è molto vicino all’attaccante del Besiktas Semih Kilicsoy, giovane talento classe 2004 e un profilo che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto per un prezzo definitivo di circa 14 milioni di euro. Si lavora alla formula ma la società sarda segue davvero con molto interesse il giocatore turco.

Occhio infine al futuro di Sebastiano Esposito, un giocatore che piace ma che al momento non è una priorità ma potrebbe arrivare in caso di possibili uscite tra trequarti e attacco. Prima le cessioni e poi l’eventuale affondo con l’Inter che valuta 8 milioni di euro l’attaccante di Castellammare di Stabia.