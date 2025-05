Calciomercato Cagliari News: Antonio Sanabria come nuovo bomber

I rossoblù sotto la guida di Davide Nicola sono riusciti a raggiungere la salvezza alla penultima giornata di campionato, ora però il focus della dirigenza è già sulla prossima e su come si possa riuscire ad evitare la retrocessione, possibilmente anche con meno difficoltà di quest’anno. Il calciomercato Cagliari però dovrebbe veder partire alcuni dei giocatori protagonisti della stagione, su tutti Piccoli e Zortea, e per questo la dirigenza sta lavorando assiduamente per riuscire a trovare dei sostituti che possano essere all’altezza e aiutino, soprattutto in fase offensiva la squadra.

Come detto il bomber di quest’anno dei sardi difficilmente potrà essere trattenuto e anzi su di lui c’è il forte interesse del Genoa che lo vorrebbe per trasformarlo nel loro punto di riferimento in attacco, per questo Davide Nicola ha richiesto che venga acquistato un giocatore che abbia dimostrato di essere già pronto per la Serie A. Il Cagliari ha quindi individuato il profilo di Antonio Sanabria come il migliore possibile, il ventinovenne paraguaiano infatti porta con sé grande esperienza e nonostante i soli 2 gol in 26 partite nelle stagioni passate è saputo essere un punto di riferimento.

Calciomercato Cagliari News: Tommaso Augello parte e al suo posto Ridgeciano Haps

Se Zortea potrebbe essere un sacrificato del calciomercato Cagliari da cui però verrebbe incassata una cifra importante, un discorso diverso va fatto per Tommaso Augello, l’esterno ormai trentenne ha fatto fatica sotto la guida di Nicola e per questo potrebbe essere ceduto per fare spazio ad un giocatore più funzionale per il tecnico. Dalla sua cessione la dirigenza spera di incassare 2 milioni e la sua esperienza potrebbe essere importante per squadre neopromosse come il Pisa o quella che tra Spezia e Cremonese si guadagnerà la promozione tramite i playoff.

Al suo posto il club sardo vorrebbe tentare di acquistare Ridgeciano Haps, esterno surinamese ormai di trentuno anni che però è quasi riuscito a portare alla salvezza il Venezia nella stagione appena passata, come due anni fa la retrocessione della sua squadra era coincisa con la sua cessione, in prestito, ad un club di Serie A. Questa volta però il Cagliari vorrebbe provare ad acquistarlo a titolo definitivo vista la probabile cessione di Augello e la volontà di non dipendere dalle decisioni di altre squadre sui propri giocatori, come successo quest’anno con diversi calciatori.