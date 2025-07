Il calciomercato Cagliari vede i sardi molto attivi tra entrate ed uscite. Ecco le ultime e la società vuole accontentare in tutto il tecnico Pisacane

Calciomercato Cagliari news, occhio a possibili rinforzi in attacco

Il calciomercato Cagliari vede i sardi come una delle squadre più attive, sia in entrata che in uscita. In attacco il club sembra essere coperto nel ruolo di centravanti, la squadra attende offerte per Piccoli ma in caso di permanenza non ci saranno problemi con l’attaccante valutato quasi 30 milioni di euro e sicuramente non in uscita.

Oltre a lui serve però una seconda punta e il nome principale è quello di Sebastiano Esposito dell’Inter. I contatti tra i club avanzano senza problemi mentre il giocatore non avrebbe problemi con una piazza calda come quella sarda, Esposito è in scadenza tra un anno ed è un profilo che può partire per circa 7-8 milioni di euro con i nerazzurri che potrebbero cosi fare cassa.

Ma nelle ultime ore è spuntata una nuova pista ed è un nome che potrebbe arrivare – nell’eventualità – anche insieme ad Esposito. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna il Cagliari segue il croato Josip Brekalo, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Fiorentina. Il giocatore può giocare sia come esterno che come seconda punta e per questo intriga Pisacane, ma occhio anche ai club croati con Dinamo Zagabria e Rijeka che sarebbero ben disposti a riportarlo in patria.

Calciomercato Cagliari news, arriva una dolorosa cessione

Il calciomercato Cagliari non è però legato solo ai nuovi arrivi ma anche e soprattutto alle cessioni con il club che vuole sfoltire la rosa di giocatori non più utili al progetto. E’ fatta ad esempio per la cessione di Marko Rog al Rijeka e il centrocampista, alle prese tra alti e bassi e infortuni a Cagliari, lascia ora a titolo definitivo. Ma non è l’unica cessione.

E’ fatta anche per la cessione di Wieteska che volerà in Turchia e non solo, attenzione anche al futuro di Adopo, profilo che piace in Premier e per il quale il Burnley sarebbe pronto a presentare una buona offerta. Il giocatore ha le caratteristiche adatte per la Premier League e secondo quanto riporta Nicolo Schira presto potrebbe esserci una nuova offerta.

Tra i big occhio alla situazione di Zortea che negli ultimi giorni sembrava essere rallentata. Sul giocatore resta la Fiorentina che presto potrebbe presentare una nuova offerta, il giocatore viene valutato circa 13 milioni di euro e ora il Cagliari attende novità da questa situazione.